A solas con Danna Paola: “Es complicado a veces darle tu corazón a una persona y que juegue con él”

Trailer de Raya y el último dragón

Una guerrera independiente que entiende que, para lograr su objetivo, precisa de la unión y la confianza. Donde la diversidad dice presente y toda la acción está liderada por mujeres y el empoderamiento femenino se convierte en el protagonista central. Todo esto forma parte de Raya y el último dragón, la nueva propuesta de Disney+ que llega a la plataforma este viernes 5 de marzo.

El personaje central de esta historia es justamente Raya, una hija de guerrero, que tiene todas las habilidades de la lucha y capacidad de liderazgo. A ella se le asignó la misión de restaurar el reino fantástico de Kumandra, un lugar donde los dragones y los seres humanos convivían armónicamente hasta que los Drunn (unos personajes siniestros) amenazaron al mundo. Así los dragones se sacrificaron para salvar a la humanidad. Sólo uno de ellos queda a salvo y es Raya la encargada de “regresarlo” a la vida para luchar contra la amenaza y revivir a Kumandra.

Raya es una heroína que nos recuerda a Mérida (Valiente) o a Moana. Acá no hay canciones que entonan princesas ni hombres que llegan a rescatar a la dama en apuros. La mayoría son chicas que luchan por su objetivo en la vida y que conforman un bloque sólido y eficaz. Nada más lejos de aquellas dulces jóvenes de los primeros años de Disney como La Cenicienta, Blancanieves o Aurora de La Bella durmiente. Raya es decidida, inteligente, con un gran corazón y una líder nata.

En la versión para América Latina, la voz de Raya estuvo a cargo de Danna Paola (Elite). En diálogo con Teleshow, la actriz y cantante mexicana habló acerca de su rol y sobre los amigos dentro de la industria.

Entrevista a Danna Paola por "Raya y el último dragón"

—¿Cómo llegó este proyecto a tu vida? ¿Lo aceptaste inmediatamente?

—¡Por supuesto! En el momento que recibo la propuesta para hacer el casting para Raya me puse a ver el tráiler, que había salido hacía poco y me enamoré completamente, fue amor a primera vista. Leí sobre el personaje y dije: “¡Me encanta!”. Hice el casting y fue muy emocionante para mí volver a trabajar con Disney. Es un sueño hecho realidad. El poder interpretar un personaje tan icónico como Raya, en esta película tan completa y tan mágica, con tantos valores, es de verdad increíble.

—¿Te hubiera gustado ver una película así cuando eras una niña, con esta heroína tan fuerte y decidida?

—Sí, totalmente. Una de las cosas que más me gusta de las historias de Disney es cómo van evolucionando sus personajes, conforme vamos viviendo la época. Hoy en día ya no es la princesa que busca la felicidad con un príncipe y se va por esa historia. En este caso, Raya es una guerrera independiente que vela por su familia, que sabe que, aunque quisiera luchar sola, no puede, que tiene que aprender a confiar, a tener aliados. Porque todos en la vida necesitamos de aliados, solos no podemos hacer nada en la vida. Yo creo que es aprender a confiar en uno mismo para después aprender a confiar en los demás. Pero bueno esto es lo cool de estas películas, que trascienden en la historia, y nos siguen dejando buenos mensajes y sé que así va a ser con Raya.

—A Raya le pasa que confía mucho en un personaje que la traiciona. ¿Te ha pasado esto en tu vida personal?

—Yo creo que a todos le pasa en algún momento de la vida entre amistades. En esta industria es complicado tener amigos. Yo soy mujer de pocos amigos pero realmente hoy en día tengo gente que me suma mucho y que me han ayudado a lograr lo que obtuve en mi vida personal y en mi carrera. Entonces es complicado a veces darle la mano o tu corazón a una persona y que juegue con él. Soy una persona que me detengo y analizo, soy mucho de las vibras y si algo no me vibra prefiero hacer un paso para atrás. Pero aprendí justo la lección: No juzgar desde el principio. Porque no sabes por lo que ha pasado esa persona. Entonces yo creo que aprender a confiar y darse fuerza uno mismo.

"Raya y el último dragón" (Crédito: EFE/ Walt Disney Animation Studios)

—Cuando eras pequeña, ¿Cuáles eran tus heroínas?

—Básicamente una princesa era Rapunzel. Las heroínas como tales. La mujer Maravilla es mi top y todos los personajes de mujeres de Marvel me inspiran también muchísimo. Pero también Frida Kahlo, María Félix, mi madre, mi hermana, mis amigas. Todas son heroínas en mi vida y para mi Raya es una de ellas.

—Si pudieras viajar en el tiempo y te encontraras con vos siendo pequeña, ¿qué consejo te darías?

—“No confíes demasiado, dale tiempo a la persona para conocerla”. Porque yo antes era muy de dar todo y contar mi vida y a veces te traicionan. Entonces me diría: “Vete tranquila, porque justamente uno nunca sabe lo que puede pasar. Entonces, paciencia, vendrá lo mejor, no te rindas”.

