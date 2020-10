Danna Paola con Teleshow: “Tini Stoessel se me hace alguien súper talentosa, siempre lo dije”

Entrevista a Danna Paola - Película - #Personajes

“Cuando realmente crees en ti mismo y sigues tus sueños, los puedes lograr”, dice Danna Paola a días del estreno de Más allá de la luna, la película animada de Netflix.

La cantante y actriz mexicana interpreta la canción principal, Viaje a la luz, que ya se convirtió en un éxito. “Me identifico desde el primer día con Fei Fei”, cuenta la estrella juvenil, en referencia a la protagonista del film, una niña apasionada por la ciencia.

Con 21 años, y habiendo estado en el medio desde los 4, Danna Paola se describe a sí misma como “una chica normal, romántica empedernida” y confiesa que le gustaría enamorarse. “No me ha ido muy bien, por eso escribo canciones”, aclara la artista. Además, en esta entrevista con Teleshow , revela que Argentina ocupa un lugar muy especial en su corazón y sobre la posibilidad de hacer una colaboración musical con Tini Stoessel, con quien vivió una situación especial tras ser mencionada como la culpable de su separación de Sebastián Yatra, dice sin dudar: “¡¿why not?! Se me hace alguien súper talentosa”.

—La protagonista de Más allá de la luna es una nena que persigue su sueño y todo lo puede. Esa nena bien podrías haber sido vos...

—Me identifico desde el primer día con Fei Fei, tenemos una manera de pensar muy parecida. Una de las cosas que más me gusta en la vida, en el mundo, en el universo, es la luna. Rige muchísimo mis emociones y todos los cambios a nivel emocional. Creo muchísimo en la astrología, también. La leyenda de Chang’e se me hace espectacular. Coincido muchísimo con esta ilusión como niña que tiene Fei Fei, el amor es eterno, completamente.

—Si tuviera que definirte en números de visualizaciones en Youtube, seguidores en Instagram o en Spotify es impactante, son millones y millones. Pero, ¿quién es Danna Paola detrás de esos números?

—Soy una chica bastante normal, loca, emocionada por la vida, romántica empedernida, completamente musical. Una drama queen. Creo mucho en la autenticidad, en irse construyendo, a pesar de estar justo en este focus light, en este stoplight y exposure. Obviamente, he vivido toda mi vida dentro de este medio pero he tratado de mantenerme auténtica y fiel a quien soy como mujer y cómo me he construido. Hoy estoy feliz y agradecida de todos estos números. Mala fama fue de las primeras canciones que escribí y poder seguir siendo parte de la familia Netflix, ahora con este proyecto, es divino y me llena el alma.

—¿Cómo conviven la cantante y la actriz?

—Conviven bastante bien. En su momento se agarraban un poco del pelo. El año pasado, rodando la segunda temporada de Élite en Madrid, estaba en pleno proceso de promoción con Mala fama. Entonces, era una especie de Hannah Montana que se dividía en dos mundos. Normalmente doy mi 100% en cada proyecto. Era muy difícil entrar en Lucrecia y salir y ser Danna pop star, pero se llevaban bastante bien. Hoy en día aprecio ambos mundos de una manera increíble. No puedo vivir sin ninguno de los dos. Son mi vida completamente. Solo que ahora, por tiempos, darle su espacio a cada cosa y su importancia, así convivimos.

—Hoy estás priorizando a la cantante, por eso la salida de la última temporada de Élite

—Fue una decisión muy complicada, antes de empezar a rodar la tercera temporada. Me dolió en el corazón, pero sabía que era el momento para darle, por primera vez, oportunidad a mi música, a mi parte cantautora, compositora, creativa directiva de mi proyecto. Obviamente, con un equipo increíble de por medio, mi discográfica, y empezar a ir por un camino y dejar un poco en stand by al otro, que me ha venido dando unos regalos increíbles en la vida. Élite es mi familia y siempre lo va a ser y, si se dan más temporadas, ahí estaré. Lucrecia está en Nueva York estudiando con Nadia.

—¿Puede volver?

—Sí, puede volver. Estoy feliz de haberle dado la oportunidad a mi música que me ha dado tanto este último año.

Entrevista a Danna Paola - Tini - #Personajes

—En los últimos días se especuló con la posibilidad de hacer algún trabajo en conjunto con Tini Stoessel, ¿podría suceder?

—Me encantaría, ¿por qué no? Una de las cosas que más disfruto de estar dentro de la industria de la música es ver a todas estas mujeres maravillosas posicionándose en los charts, que es muy complicado. Hoy en día hay muchísimos hombres liderando y millones de colaboraciones con siete, ocho chicos en una canción, ¿por qué no hacerlo entre chicas? ¡Por supuesto! La música no debe tener género, no hay competencia. No debe haber rivalidad entre nadie. (Tini) Se me hace alguien súper talentosa, siempre lo dije.

—¿Hay otras argentinas que te gusten?

—Lali me encanta, Luciano Pereyra, Noel Schajris -con quien ya grabé una canción que quiero muchísimo-, ¡y un montón! Argentina siempre tiene y ha tenido un lugar muy especial en mi corazón. Amo el dulce de leche y el mate. ¡Tomo mate!

—"No busco un Romeo de fin de semana", dice Mala fama. ¿Tiene ganas de enamorarse Danna Paola?

—Siempre tengo ganas de enamorarme, solamente que no me ha ido muy bien, por eso, escribo canciones. No me cierro al amor, el amor te sorprende en la vida cuando menos te lo esperas. Así que depende de cómo me lleve la vida, puedo transmitirlo en mi música, en mis canciones, para mis fans. Entonces, ¿why not?, el amor lo puede todo. Es eterno, como dice Fei Fei.

—Hay un lema de la película que es “Creer es poder”. A todas esas jóvenes y niñas que te siguen, ¿qué mensaje te gustaría dejarles?

—Esa es una frase muy importante, “creer es poder”. Cuando realmente crees en ti mismo, en lo que puedes lograr, te preparas y vas y sigues tus sueños más allá de la luna, los puedes lograr. Mientras más sueño en grande, más trabajo para lograr lo que quiero, disfrutando el proceso que es lo más importante. Entonces, es eso. No nos perdamos en el mundo virtual y vivamos un poco más en el exterior.

