Nicole Neumann habló de la posibilidad de incursionar en política: “Desde hace tres años tengo propuestas”

El testimonio de Nicole Neumann (Pasa Montagna, Radio Rivadavia)

Nicole Neumann ha construido una exitosa carrera: primero en el mundo del modelaje y ahora en los medios de comunicación. Tras haber sido panelista del ciclo de ElTrece Nosotros a la mañana por casi dos años, debutó este fin de semana como conductora en el programa Santo Sábado con el Pelado López por la pantalla de América.

“Estoy muy contenta con este cambio, me divertí un montón”, dijo la ex de Fabián Cubero sobre esta nueva etapa en una entrevista con Pasa Montagna, el ciclo de Radio Rivadavia (AM 630). Además, aseguró que sus compañeros del programa que se emite los sábados a las 21 la recibieron con calidez. De esta manera, Nicole ocupó el lugar que dejó Soledad Fandiño.

Durante la charla con Pablo Montagna, Neumann reveló que desde hace tiempo le ofrecen iniciar una carrera en la política. Hasta el momento, no aceptó sumarse a ningún partido. “Hace tres años me proponen hacer política, pero es algo que nunca me gustó. Y creo que en este país debe ser todavía más difícil ejercerla que en cualquier otro y no me gustaría meterme en ese campo”, afirmó.

Anteriormente, la conductora ya había sido tentada para ser diputada. En 2019, contó en Nosotros a la mañana que la convocaron de dos partidos políticos. “Por ahora la política no es algo que me atraiga; estoy investigando igual...”. Sin embargo, en aquella oportunidad optó por no aceptar ninguna de las propuestas y seguir con su carrera televisiva.

“Obviamente, me encantaría poder hacer algo productivo, pero no es mi intención entrar en la política. Si pudiera aportar en algo en la parte del cuidado ambiental, el maltrato animal, la campaña Pro Vida…”, dijo Nicole. Luego, detalló que las propuestas que llegaron fue del precandidato a presidente Juan José Gómez Centurión y por el lado de la diputada del Partido Propuesta Republicana Cornelia Schmidt-Liermann, quien forma parte del interbloque Cambiemos.

Nicole está conduciendo Santo sábado en América con el Pelado López

Es bastante común que los partidos busquen a famosas para sumarse a sus respectivos proyectos, ya que tienen mucha popularidad. Por ejemplo, Amalia Granata logró llevar a cabo una exitosa campaña y fue elegida Diputada Provincial de Santa Fe. Este mismo camino comenzó a transitar Cinthia Fernández, actual panelista de Los Ángeles de la Mañana, quien anunció su lanzamiento a la política y participará como candidata a diputada para las elecciones legislativas del 2021.

La mamá de Charis, Bella y Francesca ya está trabajando en su incursión en la política de la mano del partido Unite. “La propuesta fue hace cinco meses, el mismo partido de Amalia (Granata). Yo dije que lo iba a pensar”, aseguró la mediática en febrero pasado en el ciclo de ElTrece. Además, señaló que iniciará la carrera de Ciencias Políticas para estar preparada: “Estudié marketing un año para no defraudar a mis padres porque antes terminabas la secundaria y tenías que elegir una carrera. Después terminé trabajando en teatro que me apasionaba y siempre me gustó. No lo hacía por compromiso como la carrera, que de hecho me fui con un promedio 9″.

Cuando sus compañeras de le preguntaron en qué cuestiones o temas le gustaría trabajar, la bailarina respondió: “Yo me quiero abocar a las cuestiones de familia, como el tema de la ley de adopción. Pero sé que la política es integral y se tratan todos los temas”.





