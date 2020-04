El conocido actor y ex gobernador de California nos deleitaba hace unos días pidiendo a la gente que se queden en sus casas. Lo hacía en su salón rodeado de sus exóticas mascotas y fumándose un puro en el jacuzzi de su mansión. "No salimos, no vamos a restaurantes. Simplemente comemos con Whisky y Lulu. Lo pasamos, bien, nos entretenemos”, afirmaba el actor desde un impactante hogar en Malibú. Para el artista y ex gobernador de California pasar tiempo en casa resulta bastante plancentero: practica bicicleta de montaña a lo largo y ancho de sus hectáreas de terreno, juega con sus perros rodeado de estatuas en su honor o pasa tiempo con su pony Lulu y su burro Whisky.