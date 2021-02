La reacción de Guillermo Coppola al enterarse al aire de que Leopoldo Luque le iniciaría una querella

Maradona y Coppola tuvieron algunas idas y vueltas en la relación laboral y de amistad a lo largo de los años

Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre en una casa alquilada del barrio privado de San Andrés, en el Tigre. A más de dos meses de su fallecimiento, la Justicia investiga si hubo negligencia en el desempeño del neurocirujano Leopoldo Luque y de la psiquiatra Agustina Cosachov, los profesionales que trataron al Diez durante los últimos meses de su vida.

En la causa secuestraron los celulares de ambos médicos para leer las conversaciones y escuchar los audios que se mandaron mientras tomaban decisiones sobre el tratamiento que debía llevar adelante la leyenda del fútbol. En una de las charlas, publicadas en exclusivo por Infobae, Luque le mandó un audio a un amigo en el momento en el que Maradona estaba siendo reanimado: “Sí, boludo, parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea qué hizo. Yo estoy yendo para allá”.

Este mensaje generó la indignación del entorno del ex jugador, especialmente de sus hijas, Dalma y Gianinna Maradona, quienes expresaron su furia a través de las redes sociales. Incluso Guillermo Coppola también manifestó su malestar contra Luque. “Yo al médico lo vi en el velatorio, hoy lo evito. No soy violento, yo no sé pelear, pero hoy lo evito porque tendría una reacción que no me gustaría”, expresó en el ciclo Fantino a la Tarde.

“¿Por qué? ¿Qué tenés ganas de decirle?”, le preguntaron en el programa de América. El ex representante de Diego respondió: “Le preguntaría por qué. Hablan del amigo… porque no solo él, también Matías (Morla) dice ´yo sé lo que hiciste por tu amigo´. Entonces al amigo no lo dejes así. Porque yo me como Punta del Este, pero estaba ahí, pero no lo dejó ahí: ‘se muere el gordo’”.

Coppola se sorprendió al enterarse que Luque le iniciaría una querella (Video: Los Ángeles de la Mañana, El Trece)

Tras esta declaración, la defensa de Luque estaría analizando iniciarle una querella a Coppola, según informaron en el programa Los Ángeles de la Mañana. “No sabía... Pienso que no soy yo. Se los digo con todo respeto. No soy yo, estoy seguro...”, dijo al enterarse de la noticia, muy sorprendido, en medio de una entrevista que le estaban haciendo en el ciclo de El Trece.

La periodista Mariana Brey le respondió: “Te cuento lo que publicó (en Instagram) el abogado Alejandro Cipolla. No es el abogado de Luque, pero tiene vínculo con el abogado de Luque”. En la mencionada publicación, uno de los defensores del médico le dedicó un mensaje a Guillermo. “Estoy esperando la autorización del doctor Luque para querellarte penalmente”.

Luego, la panelista hizo referencia a una nota de Teleshow titulada: “Nuevas revelaciones de Guillermo Coppola: habló de los excesos de Diego Maradona y apuntó contra Leopoldo Luque”. Y leyó el final del posteo que le dedicó el letrado con una pregunta en tono irónico: “¿No recordás el audio que le enviaste a Luque, mientras Diego estaba internado en la clínica para felicitarlo y varios más?”.

Coppola aseguró: “Al contrario, lo hice público por eso me extraña, porque 48 horas después de la operación llamé al doctor Luque y le agradecí por lo que estaba haciendo por la salud de Diego. Después no hablé nunca más. No soy yo el que lo acusa, no tengo elementos, no es mi forma ni mi estilo. Si el abogado quiere querellar que lo haga, tiene todo su derecho si piensa que dije algo inapropiado”. Luego, volvió a ratificar que evitaría tener un encuentro con Luque: “Totalmente, ¿pero por decir eso te da derecho a una querella? que lo haga, sí. Yo cruzaría de vereda, ¿pero sabés por qué? por el amigo, no por el profesional. Porque lo del amigo y el gordo no me gustó”.





