Barby Silenzi explicó los motivos de su separación del Polaco: “Somos grandes y cada uno sabe qué hizo, qué hace y qué no hizo”

La mediática contó que la pandemia los afectó mucho en la relación

Barby Silenzi y Ezequiel López Cwirkaluk se separaron, luego de varias idas y vueltas. La bailarina confirmó esta semana que abandonó la casa del ex participante de Masterchef Celebrity y regresó a su departamento, con sus dos hijas, Elena, fruto de su relación con Fernando Delgado; y Abril, la bebé de ocho meses que tuvo con El Polaco.

“Está todo bien, nos queremos mucho y ya está. Tenemos una hija y vamos para adelante con eso”, dijo la mediática cuando se refirió al fin de su relación con el cantante de cumbia. “Nosotros somos grandes y cada uno sabe qué hizo, qué hace y qué no hizo. Entonces, ya está, tenemos que estar bien, cada uno por su lado. Tenemos que estar bien porque tenemos una hija en común y cada uno tiene hijos”, agregó.

La ex participante del Bailando aseguró que la separación fue en buenos términos en una entrevista con Juan Etchegoyen por #MitreLive, el ciclo de Radio Mitre que se emite por Instagram. “Como siempre hubo mucho amor en nuestra relación de amistad, de pareja... no se va a cortar ahora porque nos hayamos separamos. Cada uno puede hacer su vida, nos queremos y ya está. No voy a hablar mal del padre de mi hija... lo que tenga que hablar lo hablaré a puertas cerradas y él lo mismo”, afirmó Silenzi.

Barby dejó la casa que compartía con el músico, acompañada por sus dos hijas

Cuando le preguntaron si la ruptura era algo que venía hablando con El Polaco, ella respondió: “Hay un montón de cosas que no voy a contar. Pero bueno a nuestra pareja tan linda que era nos agarró la pandemia y la cuarentena y eso influyó en un montón de parejas para bien y para mal. No es que de un día para el otro te separaste. Obviamente que fueron pasando cosas, pero no voy a dar ni un solo detalle de nada. Pero no es de un día para el otro. Y en una pareja las cosas son de a dos... No es que él tuvo la culpa o yo tuve la culpa”.

Durante la charla, Barby tampoco quiso confirmar si hubo una infidelidad de parte del padre de la pequeña Abril, como se rumoreó. “El motivo no lo voy a decir, pero fueron muchas cosas que se fueron sumando de ambos lados, en una pareja los dos cuentan. No es que él hizo mil cosas y yo soy una lady. Cada uno tiene lo suyo y bueno llegó hasta acá”, manifestó.

Luego, señaló que le más le dolió de esta separación es que la familia que había querido formar con el cantante “no pudo ser”. Más allá de que ese proyecto no pudo concretarse, destacó que El Polaco es un “padre es excelente, presente y súper amoroso”. Y aclaró que él está en contacto permanente con Abril.

“Él fue sobre todo un gran amigo, porque nosotros siempre fuimos amigos”, afirmó Silenzi al reflexionar sobre su vínculo con Cwirkaluk. Y entre risas admitió: “Él es el rey de los chamuyos, pero creo que fuimos muy buenos compañeros de todo, más que amigos, siempre fuimos re compañeros. Yo lo quiero, es el papá de mi hija, pasamos mil cosas divertidas, súper divertidas y me quedo con eso”.





