Las fotos del cumpleaños de Diego Olivera junto a Mónica Ayos y su hija Victoria en Miami

Diego Olivera festejó su cumpleaños

Instalado en Miami por razones laborales desde hace ya varios meses, Diego Olivera festejó su cumpleaños número 51 rodeado de afectos en el local de Pani ubicado en el Aventura Mall. Y, como no podía ser de otra manera, recibió las muestras de amor de su esposa, Mónica Ayos, y de su hija Victoria. El único que no pudo formar parte de la celebración fue Federico, el hijo mayor de la actriz, quien por estos días se encuentra trabajando en México.

El actor se mostró feliz junto a su esposa, Mónica Ayos, y su hija Victoria

“Tu madurez te llegó desde muy chiquito, teniendo que comprender tanto. Hoy viéndote en los roles que te desenvolvés, te admiro más aún por tu instinto acertado y comprometido. Del árbol sólo veremos caer frutos, deliciosos frutos maduros y a tiempo para disfrutar (valga la redundancia) junto a quienes creyeron en tu siembra”, escribió Ayos en el saludo público que le hizo en su cuenta de Instagram.

Pani Trotta, dueña de la cadena de confiterías que tiene sucursal en Palermo, ofició de anfitriona

Luego continuó: “Feliz cumple a este hombre TOC y maravilloso, inteligente, culto, preparado, divertido, algo distraído, desmemoriado y que encima duerme siesta. Pero increíblemente hermoso, por dentro y por fuera. Es el amor que elijo desde hace casi 20 años. Que sabe celebrar mis triunfos como propios y mis caídas como revanchas. Al que veo sosteniendo en el tiempo su deseo de seguir cumpliendo sueños, desde el detalle más pequeño hasta el más jugado entre cada vuelta inexorable al sol”.

Diego pidiendo sus deseos junto a una variedad de tortas

Y, para finalizar, Ayos agregó más elogios para su marido. “Ese que en cada traspié tiene la estabilidad necesaria y los reflejos justos para seguir el camino enfocado, firme, aprendiendo sin lamentarse. Ese de ojos verdes que me enamora una y otra vez. Te amo, te admiro, te elijo”, concluyó.

Olivera soplando las velitas

“Gracias a todos por tanto cariño, a quienes me hicieron llegar su mensaje por todas las vías posibles. En momentos donde ‘estar presente’ es complicado desde el abrazo, pero el valor de la palabra tiene un ‘impacto’ amoroso invaluable. Por eso gracias. Y a la vida...gracias por estas vidas que me permiten abrazar”, escribió Olivera en su cuenta arrobando a Mónica, Victoria y Federico. Y, sobre su familia, dijo: “Me completan y me guían a ser lo mejor que pueda ser. Los amo y a seguir siempre así”.

Monica Ayos y Pani Trotta en el cumple de Diego Olivera

Debido a la pandemia del coronavirus, Diego no pudo juntar a todos sus seres queridos para festejar su aniversario. Sin embargo, el actor recibió decenas de mensajes a través de sus redes sociales, lo que lo hizo sentir muy acompañado en un día tan especial. El año pasado, el actor y su mujer habían pasado juntos la cuarentena en México y se habían visto afectados por el sismo que se dio en la región en el mes de junio. Sin embargo, desde hace unos meses decidieron hacer base en Miami, dónde también tienen residencia. Y, gracias a la tecnología, sigue conectado tanto con sus amigos mexicanos como con sus parientes y afectos argentinos.

