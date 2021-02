Diego Poggi reveló cómo está el vínculo con su padre después de contar que tiene novio

En una entrevista, Diego Poggi contó cómo quedó el vínculo con su papá, después de haberle contado que tenía novio y se iba de vacaciones con él

A principios de enero, Diego Poggi contó en Twitter -y con una captura de pantalla de su celular como prueba- cómo fue la reacción su padre luego de contarle que tiene novio y que se iba de vacaciones con él. “Linda noticia, no la quería escuchar nunca. Que seas muy feliz, olvidate de que tenés papá”, fue lo que el padre del conductor de Todo Noticias manifestó respecto a la novedad de su hijo.

“Capaz que me arrepiento de haberlo subido en un rato. Pero sé que hay pibxs que pasaron o pasan por lo mismo. Lo único que importa es ser lo que quieran ser” (SIC), dijo Poggi a los minutos de publicar la captura, justificando su decisión de hacer pública esta situación familiar, la cual tuvo alta repercusión en las redes, con muchos mensajes en contra y, también, a favor de Poggi padre.

El hilo que Diego Poggi escribió en Twitter después de contarle a su padre que tiene novio (Foto: Twitter @Poggi)

Días después, y ante la consulta de Ángel de Brito, se mostró arrepentido: “Hoy no lo volvería a escribir, exploté de la peor manera y no me di cuenta de la magnitud que tomó”, le dijo al conductor de Los Ángeles de la Mañana (El Trece) a través de un mensaje.

Esta semana, Poggi volvió a referirse a esta situación, contando cómo quedaron las cosas con su padre. “Mi papá ya sabía que me gustaban los chicos pero no lo quería ver, por vergüenza o egoísmo. “Sentí la presión de definirme, exploté, y la verdad es que hoy estoy con un chico pero mañana no sé. Lo que para mí fue un desborde, para muchos fue un impulso. Si hay algo que rescato de todo lo que me sucedió después, fue eso”, contó en una entrevista con Franco Torchia, emitida en el programa radial No se puede vivir del amor (AM 1110).

Respecto a cómo su familia se tomó la noticia, Poggi aseguró que “mis viejos no conocen a mi novio. Eso va a ser un proceso largo. El primer lugar donde se discrimina es en la familia. Hoy no estoy hablando con mi papá. Es mecánico y yo creo que siente vergüenza de decir que su hijo es gay en un ambiente de trabajo tan machista”.

“Nunca me interesó ser conocido o explotar o estar en un portal por contar quién soy. Nunca lo creí necesario. Y también lamento haber abierto una puerta que después es medio complicada de cerrar”, dijo Poggi. El también conductor de Take away (Radio Berlín) agregó que en su entorno laboral “no he sentido discriminación en mi profesión por haber dicho que era gay”.

En otro pasaje de la nota, Torchia quiso indagar cómo Poggi se conoció con su novio. Y aunque no reveló mucho, dio alguna pista: “No sé si quiero confesar esto... pero fue en una reunión de trabajo. Terminamos ese laburo a los dos meses y nos seguíamos en Instagram pero porque sí, por esas cosas de la vida, y empezamos a hablar después de que pasó ese trabajo”.

A su vez, se definió como “muy tranquilo. A veces hago mal, leo comentarios y la gente cree que estoy con 40 mil personas, que soy promiscuo... y nada que ver, soy re tranquilo, me gusta estar en mi casa, no hablar con nadie. Me gusta el silencio, con música bajita. Disfruto mucho de la soledad. Y la verdad es que siempre me costó mucho estar de novio”.

El año pasado, y motivado por el Día Internacional del Orgullo LGBT+, Poggi compartió una selfie con la bandera LGBT+ de fondo y un mensaje contundente: “No dejes que nadie te diga lo que tenés que ser. No salgo del clóset porque nunca entré. Orgulloso de lo que soy. Feliz pride”.

