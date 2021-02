Nuevas revelaciones de Guillermo Coppola: habló de los excesos de Diego Maradona y apuntó contra Leopoldo Luque

Guillermo Coppola habló de los excesos de Maradona (Video: "Fantino a la tarde" - América TV)

En una entrevista en la que habló de todo, Guillermo Coppola contó como nunca antes cómo fueron los comienzos de los excesos de Diego Maradona y reveló detalles inéditos de la internación del astro del fútbol en Punta del Este, en el programa Fantino a la Tarde.

“Diego hace una nota con la revista Gente y declara cómo fue, dónde fue. Después si hubo cambios no sé, la historia que tengo es esa. Es en 82 o 83 en Barcelona, con Argentinos Juniors. Lesión de Diego, Diego en su casa, en su cama. Ida y vuelta, no fue una discoteca. Él no es tonto, mucha gente ida y vuelta, después de la gente venía el cigarrillo. Pregunta, le comentan...y ahí es un tema personal”, comenzó relatando sobre los comienzos del Diez con la droga.

Ante esta declaración, el conductor le consultó si en algún momento había tratado de alejar a Maradona de los excesos. “La gente que dice ‘yo lo vi’ (drogarse), dudo. Reparo, porque en ese sentido, Diego era muy respetuoso. No era público, tenía sus momentos, su reserva. Yo lo hablaba con él, pero ahí me decía: ¿Te convertiste? Sos un pai. Se enojaba”.

Guillermo Coppola habló sobre la internación de Maradona en Punta del Este (Video: "Fantino a la tarde" - América TV)

Por otra parte, relató detalladamente el episodio de Uruguay: “Yo fui entorno y en un episodio terrible como el de Punta del Este. ¡Fue un lollapalooza eso! Jugamos a la pelota, chupamos, no dormimos, comimos ubre, la teta de la vaca, todo grasa ¡Hubo exceso de todo! Fueron tres días. 40 grados… Futbol… Perdíamos 3 a 1 con (Nicolás) Repetto, (Marcelo) Tinelli, (Alan) Faena... ¡No podemos perder con estos! En el segundo tiempo hice dos goles y ganamos 4 a 3. Terminó exhausto, en el Cantegrill -sobre la histórica internación- Lo encontré en el estado que lo encontré, llame a cinco médicos de renombre y cuatro no quisieron venir”, relató. Y continuó: “Vino uno recién recibido y su primer caso, Maradona casi muerto. No respondía. Estaba edematizado. Al médico lo llamé yo y a la camioneta lo llevé yo. No tenía nafta, paré en la Ancap.

Por último, se refirió al entorno médico de los últimos meses del ex DT de la Selección. “Yo al médico lo vi en el velatorio, hoy lo evito. No soy violento, yo no sé pelear, pero hoy lo evito porque tendría una reacción que no me gustaría”, expresó. “¿Por qué? ¿Qué tenés ganas de decirle?”, le preguntaron, a lo que el ex representante respondió: “Le preguntaría por qué. Hablan del amigo… porque no solo él, también Matías (Morla) dice ´yo sé lo que hiciste por tu amigo´. Entonces al amigo no lo dejes así. Porque yo me como Punta del Este, pero estaba ahí, pero no lo dejó ahí: ‘se muere el gordo’”.

Guillermo Coppola habló sobre Luque (Video: "Fantino a la tarde" - América TV)

En este sentido, a fines de enero, Guillermo se había referido a las últimas apariciones de Diego Maradona. “El día de su cumpleaños, esa salida a la cancha... Ese no era Diego, era un Diego que ya no estaba...”, afirmó Coppola en diálogo con Mauro Viale respecto de la aparición del Diez el 30 de octubre de 2020 cuando le hicieron un homenaje por su cumpleaños número 60 que se llevó a cabo en la cancha de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Luego, con mucha tristeza manifestó: “Si vos ves ese Diego, decís: ‘Ese Diego no quiere más’. Imposible que saliera así a pisar una cancha de fútbol. Eso me hace pensar que no es más él. ¡Diego no te salía a una cancha así! No podía caminar. Saludó en un momento y se agarra de la persona que lo acompaña. Un hombre que rompía las redes, que corría ese verde que tan feliz lo hacía. No era Diego”. Por último, agregó: “Vos me hacés esa pregunta y ante lo que vi, de ese Diego... y, por ahí se entregó”.

