Abel Pintos y un tierno video con su hijastra: “¡Que suerte la mía ser parte de tu vida!”

A través de un posteo de Instagram, Pintos mostró públicamente su afecto por Guillermina, hija de su pareja

Abel Pintos demostró públicamente su afecto por Guillermina, hija de su pareja Mora Calabrese. Fue a través de un posteo en su cuenta oficial de Instagram: un álbum de cinco fotos hecho video y musicalizado con el tema Golden, de Harry Styles.

“¡Que suerte la mía ser parte de tu vida! La 1”, fue el epígrafe del posteo del cantante, que remató con un tierno corazón. Guillermina tiene 8 años y es fruto de una relación anterior que tuvo Calabrese.

En octubre pasado, la pareja tuvo a Agustín, su primer hijo juntos. El niño nació en Chaco, provincia natal de Mora y donde están viviendo actualmente. Hacia fines de diciembre y en coincidencia con el cumpleaños de Calabrese, el cantante publicó una foto de la familia ensamblada.

“(La paternidad) a mí me provoca una sensación de libertad. No hace mucho tiempo me preguntaban al respecto de la libertad y yo decía que no es una única cosa, que es una sensación. Y la paternidad para mí viene a ser uno de los símbolos de la libertad”, le dijo Abel Pintos a Infobae, en una entrevista realizada un mes antes de que naciera Agustín.

Poco antes de la llegada de Agustín, el cantante nacido en Bahía Blanca presentó la canción Piedra libre, inspirada por la llegada de su primer hijo. El videoclip, rodado en plena cuarentena, fue en la casa de Pintos. “La llegada de Agustín y todo el proceso que estamos viviendo me permite abrirme a interpretar las cosas de distinta manera (y a interpretarme de distinta manera). Me lleva, por ejemplo, a hacer con naturalidad algo que en otro momento hubiera sido un súper rollo para mí, como mostrar mi casa en un video. Pero recién cuando lo estábamos haciendo me di cuenta de esto”, dijo.

Abel y Mora se conocieron después de un show que el cantante dio en octubre de 2013 en Resistencia, la capital chaqueña. Desde el flechazo, no se separaron más y comenzaron una relación que, por mucho tiempo, se mantuvo en el más hermético de los secretos. En la ceremonia de los Premios Gardel de 2017, Pintos le dedicó el “Gardel de Oro” (por su disco “11″, el tercero que ganó hasta ese momento) a su “leona”. Siempre muy reservado de su vida privada, esta revelación fue toda una sorpresa para sus fans.

En diciembre pasado, Abel Pintos posteó una foto de la familia ensamblada (Instagram: @abelpintos)

Recién en 2019, y siempre vía Instagram, Abel reconoció estar de novio cuando se dispuso a contestar las preguntas por partes de sus seguidores. En enero de 2020, publicó por primera vez una foto junto a ella, que también incluía a Guillermina. Los tres estaban de espaldas a la cámara pero de frente al mar: “Al infinito y más allá”, rezaba la postal.

“Nosotros comenzamos a vivir juntos en noviembre del año pasado. Y realmente nos hemos sorprendido mucho de cómo este curso intensivo de convivencia nos encontró y no nos generó ningún tipo de incomodidad. Y desde lo práctico y demás tampoco tuvimos ningún inconveniente”, dijo en la misma entrevista respecto a cómo la pandemia los acercó todavía más.

Entre estas polaroids cotidianas, encuentros con músicos y estas postales familiares, en su Instagram -definitivamente, el canal de comunicación favorito para abrirle la intimidad a sus seguidores- Abel viene haciendo un conteo de los libros que lleva leídos en el 2021: Agota Kristof, Ginés Sánchez y Fiódor Dostoievski son algunos de los autores que disfrutó en lo que va del año.

