Malena Guinzburg tuvo un accidente: “Siento que hoy es de lo peores días para que me pase”

Malena Guinzburg está trabajando en varios proyectos al mismo tiempo. Pero, la actriz tuvo un accidente que le trajo algunas complicaciones para seguir con sus responsabilidades laborales, sumado a que tiene que mudarse. En su cuenta oficial de Instagram, les contó a sus cientos de seguidores detalles del episodio.

“Supongo que nunca es un buen momento para esguinzarse, pero siento que hoy es de los peores días para que me pase. Hasta hace unas horas estaba feliz filmando una peli, tirándome al piso, corriendo, empujando un trineo, jugando. Después de muchas horas y mucha felicidad y cansancio me fui a buscar el auto para volverme a casa. Del cordón al auto, me caí. Me torcí el tobillo. Hielo, hinchazón, esguince”, relató la humorista en la red social.

Lennons es el filme que se está rodando en enero y febrero en locaciones de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Tiene un elenco de populares actores como Gastón Pauls, Javier Parisi, Luis Machín, Luciano Cáceres, Griselda Sánchez, Guillermo Zapata, Santiago Domínguez, Eduardo Calvo, Pachu Peña, Betiana Blum. Se prevé su estreno para este 2021.

Es una producción de José Cicala que narra la historia de Canelón, un niño que se cría en un orfanato. Años más tarde, Canelón conoce a un distribuidor discográfico, y empieza a buscar talentos para ofrecerle, pero nadie le convence hasta que descubre a Norberto, quien tiene un gran parecido a John Lennon y le propone realizar un show. Así comienza una historia llena de música, desengaños, locura y amistad, que canaliza el espíritu del amado y recordado John Lennon.

Malena está filmando Lennons

Luego, la hija del conductor Jorge Guinzburg manifestó: “En 15 días me tengo que mudar (otra vez), tengo que resolver mil cosas para que eso suceda. Estrenamos la semana pasada con Las Chicas de La Culpa en el teatro. Posta no es buen momento para una bota y mucho dolor. Pero bueno, hay cosas peores”. De esta manera, hizo referencia al espectáculo que protagoniza en vivo y por streaming todos los viernes en el Paso La Plaza, con Fernanda Metilli, Connie Ballarini y Natalia Carulias.

Más allá del mal momento y del dolor en el tobillo, agradeció a sus amigos por acompañarla en este momento tan complicado y se mantuvo con una actitud positiva: “Por suerte tengo amigxs que me bancan. Gracias @maruromeo por llevarme a la guardia y el aguante y gracias a ustedes por los comentarios copados. Obvio que nada de esto me detiene, la peli, el teatro, la mudanza, las fotos con el telescopio y mi cumple el 5 de febrero siguen firmes... ¡mi pie no tanto!”.

En una entrevista con Jey Mammon, Malena relató que se quedó temporalmente sin casa y que tuvo que mudarse varias veces desde el comienzo de la pandemia. “Sí, me mudé tres veces, todo muy práctico. Ahora se supone que esta es la última hasta que esté mi casa, que está en obra y estuvo siete meses suspendida”, relató en el ciclo Estelita en casa. Por último, habló de una relación amorosa fallida: “El chongo que me estaba comiendo antes de la cuarentena me dejó”.





