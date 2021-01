Las vacaciones familiares de Soledad Silveyra en Tandil, tras recuperarse de un ACV

La artista realiza una escapada con sus seres queridos para descansar y divertirse (@soledad_solita_silveyra)

Soledad Silveyra vivió un momento difícil cuando sufrió un accidente cerebrovascular (ACV). La actriz de 68 años estuvo internada en el sanatorio Otamendi y los estudios clínicos que le realizaron confirmaron que tenía una carótida obstruida. Los médicos le practicaron un cateterismo y se recuperó rápidamente.

Luego de haber superado ese problema de salud, Solita se tomó unas vacaciones a Tandil y aprovechó para compartir con sus seguidores algunas imágenes de esta escapada familiar. “Llegué a la maravillosa ciudad de Tandil a visitar a mi sobrino @mathopff, @meryherran y mi sobrina nieta, a quien adoro, Jachu. Viajé con mi cuñada @carolmihanovich a visitar a su nieta. Felices con la familia...”, contó la actriz.

Solita con sus familiares recorrió Tandil (@soledad_solita_silveyra)

Además, dio detalles de las actividades que hizo junto a sus seres queridos y aprovechó para dar un mensaje de concientización sobre el covid. “Fuimos a ver jugar al fútbol a @mathopff con gran equipo @cafe_veloz y pasamos una hermosa tarde en familia. Me llamó la atención el cuidado de la gente de Tandil, beso enorme y cuidémonos”, pidió la conductora.

La actriz recorrió el Valle del Picapedrero (@soledad_solita_silveyra)

Durante sus vacaciones, la celebridad también disfrutó recorrer el Valle del Picapedrero, un lugar emblemático de Tandil, siguiendo los consejos de Martín Glade, un periodista local. También aprovechó para sacarse una foto frente al teatro El Cielito y se refirió a sus ganas de regresar a las tablas: “¡¡Ya volveremos, viva el teatro!!”.

La actriz compartió un almuerzo en familia (@soledad_solita_silveyra)

Antes de viajar, Solita tuvo una entrevista en el ciclo Flor de equipo en el que habló de su estado de salud. “Tuve cuatro temblores que no me gustaron”, afirmó en diálogo con Florencia Peña. Durante un control, se sometió a una resonancia y descubrieron que había tenido un ACV. Fue trasladada sanatorio Otamendi primero y luego a a la clínica Sagrada Familia, en donde le intentaron colocar un stent -a través de un cateterismo- pero no pudieron porque tenía la carótida tapada.

“Yo tenía programado el control porque había tenido cuatro temblores que no me habían gustado nada y dije ‘esto es neurológico’”, dijo la actriz. Luego, admitió que atrasó los chequeos por Las Fiestas. “Fueron temblores... -detalló- Una cosa mínima, que duraba treinta segundos y me mareaba. Ahí, el productor (de Mujeres en el Trece) me tenía que agarrar. El primer episodio me pasó en septiembre y después tuve cuatro más”.

Solita disfruta de sus vacaciones (@soledad_solita_silveyra)

“Los temblores empezaban en la gamba. Yo no tengo bien esta gamba -dijo señalando su pierna derecha- y dije: ‘bueno, puede ser la gamba, las cervicales...’. El último episodio fue el 22 de septiembre”, continuó y relató que en un shopping con sus nietas. “Se me cayó la billetera, fue cortito, 14 segundos. Ellas me miraron, las vi a ellas preocupadas y dije ‘bueno, empiezo los trámites’. Cambié de plan (médico) y un neurólogo me mandó a hacerme una resonancia de cerebro. Cuando me hacen la resonancia, antes de poner el contraste, me dicen: ‘Usted ha tenido un ACV’. Yo fui por control. Mi intuición me dijo: ‘Solita, andá ya porque esto es rarísimo’”, siguió la actriz.

Solita, en la puerta del teatro El Cielito (@soledad_solita_silveyra)

“Después me hicieron cateterismo para ver si había lugar en la carótida para un stent, para abrirla. Cuando lo hizo, el doctor decidió no abrir porque la carótida está totalmente tapada”, dijo sobre el procedimiento que le hizo su médico.

Durante la entrevista, Solita admitió que tuvo -y tiene- miedo. “Ahora estoy medicada con una medicación para toda la vida. Tengo miedo de que me vuelva a pasar, porque tampoco se me hizo nada para que no vuelva a pasar, porque no se me pudo destapar la carótida”. Y agregó que está enfocada en su recuperación. “Estoy haciendo muchísimos ejercicios de cerebro. Estoy muy obsesiva ahora con sentir que me siento bien, que tengo las energías bien”, concluyó.

La artista aprovecha para descansar antes de retomar sus compromisos laborales (@soledad_solita_silveyra)





SEGUÍ LEYENDO

Miley Cyrus en camiseta; los días de playa de Louisa Warwick en Miami, y Katie Holmes de compras en Nueva York: celebrities en un click

Rocío Oliva cuenta su verdad: cómo conoció a Diego Maradona, la amistad después de la separación, la intimidad de su último adiós y los millones en juego

Jorge Rial, sin concesiones: la relación con sus hijas, sus sentimientos hacia Luis Ventura, la renuncia de Marcela Tauro a Intrusos

La odisea de la ex Chiquititas Catalina Artusi para recuperar a su hijo de 10 años: “Me iba guiando en secreto, como en la película ‘Búsqueda implacable’”