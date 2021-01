Se le cayó el techo de la casa y ganó medio millón de pesos en el programa de Guido Kaczka

La conmovedora historia de Eugenia Vizcarra (Video: "Bienvenidos a Bordo" -El Trece)

La vida siempre da segundas oportunidades. Al menos así le sucedió a Eugenia Vizcarra, que fue a participar al programa de Guido Kaczka luego de vivir un difícil momento personal. La participante se anotó en el juego La pared de la fortuna, que consiste en adivinar si el número siguiente al que se muestra es mayor o menor. Y, luego de completar las cuatro filas, se llevó 560.000 pesos. Cabe destacar que dicho juego es exclusivo para personal sanitario.

La joven, que es instrumentadora quirúrgica y madre de dos hijas, tuvo problemas con el techo de su casa y se tuvo que ir temporalmente a vivir a otro lugar. Necesitaba el dinero para realizar los arreglos en su vivienda, pero nunca imaginó que lo iba a obtener en Bienvenidos a Bordo, el ciclo de entretenimientos de ElTrece.

“No sé muy bien lo que pasó con el techo, pero evidentemente fue la construcción. Un día estábamos ahí y se desplomó. Por suerte pudimos sacar a nuestras hijas así que no se lastimó nadie. Ahora nos fuimos a vivir a lo de mi suegra”, explicó la participante a poco de empezar el juego.

Luego fue avanzando poco a poco y el anteúltimo número de la pared era un 3, por lo que las probabilidades indicaban que el siguiente debía ser un número mayor. Sin embargo, contra toda lógica ella arriesgó y dijo: “Menor”. Luego de unos instantes de suspenso, dio vuelta el cartón y se descubrió un 1, para la alegría de todos en el estudio. “¡Sí, menor! ¡Qué bien, tremendo! ¡Felicitaciones, Eugenia!”, le dijo eufórico el conductor. Y ella respondió con un “gracias”, totalmente emocionada y sin poder contener las lágrimas.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que un participante se gana el premio del medio millón en ese juego. El pasado 21 de enero, una técnica de laboratorio del hospital de Pacheco había logrado el objetivo. Sus hijas la habían anotado sin su consentimiento y ella nunca había ganado nada, “ni una bolsita de caramelos”. Sin embargo, tuvo su revancha y gracias a una persona muy especial para ella que está en el cielo, pudo llevarse los quinientos mil. “Gracias por esto, no lo puedo creer, te juro que es empezar un 2021 con un poquito de esperanza. Aunque la plata no es todo pero ayuda un montón”, dijo emocionada.

La historia de Jimena, la participante que ganó medio millón en el programa de Guido Kaczka

También conmovido por la situación, el conductor siguió: “Te lo juro, yo te agradezco que me agradezcas, pero muchísimas gracias a vos. Mirá cómo nos pusiste y cómo participaste. Te debe estar mirando tu familia, y debe estar tan contenta por vos”.

En el ciclo Nosotros a la mañana, Jimena habló sobre su participación: “Me anotaron mis hijas y yo estaba totalmente descreída porque nunca gané ni una bolsita de caramelos, fui sin expectativa”. El objetivo era ganar una bicicleta o el dinero para la misma, ya que madre e hijas la usan a diario y se les había roto. Aunque ella quería ir por más y llevarse algo de plata, ya que tiene algunas deudas.

El ciclo de juegos que conduce el ex de Guido y se emite de lunes a viernes a las 21 horas, ya es un clásico de las noches del canal de Constitución, en donde varios famosos invitados ayudan a participantes desde sus casas y, en otros juegos, taxistas y personal de la salud compiten por distintos premios.

