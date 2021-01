El tierno video de Luisana Lopilato bailando en pijama con su hija Vida

Luisana Lopilato bailando con hija Vida (Video: Instagram)

Muy activa en las redes sociales, pero cuidadosa de su vida privada, Luisana Lopilato no suele mostrar a sus hijos públicamente. Sin embargo, en esta oportunidad decidió hacer una excepción y subir unas stories en Instagram con su hija Vida. Si bien no se le ve la cara, se observa a la pequeña de dos años bailando muy alegre con su mamá, ambas con pijama, al ritmo de Vida de rico, el hit de Camilo. “Mis mañanas”, escribió la actriz, y agregó: “Gracias Vida”.

La hija de la ex Rebelde Way nació el 25 de julio de 2018 en Canadá, en un momento especial para la pareja, ya que apenas diez días atrás Michael Bublé había regresado a los escenarios tras estar ausente dos años debido al cáncer de hígado que padecía Noah, el primogénito de la familia. Sobrepasado el dramático momento, conversaron en 2017 por primera vez con Susana Giménez. “Yo estaba filmando y le agarró una gripe, y, como su pediatra no estaba en ese momento en Argentina, fui a otro doctor que me dijo que eran paperas”, recordó Luisana en diálogo con la conductora. Días después, le diagnosticaron la enfermedad. ”Fui a hacerle todos los controles, análisis de sangre, y ahí me dijeron que le habían encontrado algo en la panza y pensaban que era un tumor”, compartió.

Luisana Lopilato junto a sus tres hijos (Foto: Instagram @michaelbuble)

Meses atrás, la actriz había revelado los nombres completos de sus tres hijos. “Los tres llevan segundos nombres que son de la familia. Nos pareció especial darles una mención”, dijo ella en Cortá por Lozano y comenzó a enumerar nombres y motivos: Noah Louis Eduardo: por sus abuelos, Elías Darío Demetrio: por sus tíos, y Vida Ámbar Beatriz: por sus abuelas.

Hace tan solo días, la actriz había brindado una entrevista exclusiva a Teleshow donde se explayó sobre la crianza de sus hijos en cuarentena. “Son etapas, edades difíciles, son chiquititos, nos necesitan. Después pasa esta etapa y los problemas se transforman en otros. Es lindo verlos crecer, disfrutar, tener peleas de “qué me pongo” y “qué no me pongo”, o no me dejan cepillarle los dientes…”. Y sobre el futuro profesional de los pequeños, había expresado: “Que sean lo que les haga feliz. Sí, les gusta mucho la música, les gusta tocar el piano, tocan el piano, la guitarra… no sé, uno de mis hijos ama los animales y quiere ser cuidador de animales”.

En esa misma entrevista, también se había referido a las acusaciones por violencia de género a su marido, tras la viralización de unos videos en las redes sociales. “La verdad es que al principio no lo podés creer y después se hace una pelota enorme. Y creo que sentí en ese momento la necesidad de decir “chicos, paren, porque esto es un tema que no es para salir [a opinar], opinar es gratis de atrás de la compu. Es difícil, hay mujeres que no la pasan bien y mueren. Entonces, meterse en la relación de una pareja, que no saben cómo es, el funcionamiento del día a día… En su momento me dolió porque sentí que no me lo merecía, ni yo ni mi marido, y después salí a hablar, tuve la posibilidad en Intrusos y salí a hablar y decir “no, nosotros como familia, no nos merecemos esto”.

Luisana Lopilato y Michael Bublé (Foto AFP)

En el plano laboral, el pasado 13 de enero estrenó Hermanos, la obra que hizo por streaming junto a Dario, en una única función con fines benéficos.

