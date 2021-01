La particular cábala de Morena Rial antes de salir a escena

Morena Rial y una amiga en pleno ritual cordobés

Se trata un verano diferente para Morena Rial. Instalada en Villa Carlos Paz desde noviembre, la hija de Jorge Rial pasa sus días con su hijo Francesco Benicio. Pero no se trata de unos días de vacaciones en la tradicional plaza cordobesa. La joven de 22 años está debutando como actriz y parece que para superar los nervios apela a un ritual muy particular.

En su primera vez sobre las tablas Morena forma parte de La mentirita, una comedia de enredos ambientada en un penthouse y con un elenco bien probado en el género: Freddy Villareal, Iliana Calabró, Rodrigo Noya, Laura Bruni y René Bertrand, que además es el director.

Cada artista tiene un ritual, una cábala, alguna práctica antes de salir a escena. Puede ser alguna estampita, una frase ahuyenta mufa, o bien una cinta contra la envidia. Las opciones son muchas y variadas. También hay quienes necesitan, por placer o por costumbre, darse ánimo antes de que se abra el telón y llegue el momento de enfrentar al soberano.

Freddy Villarreal, Morena Rial y René Bertrand en una escena de La mentirita

Si bien la joven se encuentra dando sus primeros pasos en el rubro, parece ser que ya adquirió algunos de estos comportamientos. Días atrás, compartió la intimidad del camarín del Teatro del Lago con una selfie en la que mostró parte del ritual previo. “Un shot de ron antes de salir”, escribió Morena con un vaso tipo chupito en la mano, una botella a punto de terminarse sobre la mesa y cierta picardía en su rostro.

Con los nervios típicos de una primera vez, Morena transita sus primeros pasos en la actuación con el apoyo permanente del elenco. “Estoy muy contenta, esperando que sea una linda temporada. Soy la chiquita del grupo, y todos me ayudan”, reconoció la flamante actriz, en el programa Agarrate Catalina, de La Once Diez.

Además, More reveló que cuando le hicieron la propuesta para sumarse a la obra, aceptó “enseguida”: “Necesitaba hacer algo y vi que era esto”, señaló y destacó que le permite tener cierta independencia económica: “(Por eso) estoy mucho más tranquila. Mi papá me ayuda, pero ahora también me entra mi propia plata”.

El 27 de marzo de 2019 cambió su vida para siempre. Ese día nació Francesco Benicio, el hijo que tuvo con el futbolista Facundo Ambrosioni. Poco más de un año después, y en plena cuarentena, la pareja se separaba. Desde el entorno de Morena, le confiaron a Teleshow que se había cansado de una nueva infidelidad del futbolista, que regresó a la ciudad de Córdoba. La noticia la dio la joven en su activa cuenta de Instagram, donde supera el millón de seguidores.

Morena hace el papel de una fanática en La mentirita

Con el padre de su hijo más cerca, Morena se organiza para el cuidado del pequeño Francesco: “Siento que soy buena madre. Obviamente que tengo errores, pero voy aprendiendo -cuenta-. Pero mi hijo está feliz y eso es lo que importa. Ahora está grandecito mi bebé...”. ¿El hermanito, o la hermanita? “Para un futuro lejano -anuncia-. Estoy bien así”, señaló, sin ningún tipo de apuro.

Además de la satisfacción por este nuevo desafío laboral, Morena vive una etapa de reencuentro con su padre, Jorge Rial. Antes del estreno en La mentirita, More recibió dos grandes ramos de flores en su camarín, acompañados por sentidas dedicatorias: una estaba firmado por Jorge y la otra por su esposa, Romina Pereiro. “Estamos mucho mejor, por suerte”, confía la joven sobre el vínculo con el periodista de Intrusos, que supo de idas y vueltas, marchas y contramarchas. En el presente, no obstante, todo es armonía con el hombre que la adoptó de bebé, con su papá.

