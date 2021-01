Silvio Soldán relató su experiencia en la cárcel: “Soy un gil que fui a parar ahí y todavía no sé por qué”

Silvio Soldán contó cómo fue su experiencia en la cárcel

Si bien Silvio Soldán es un recordado conductor de televisión, uno de los hechos que más marcaron su vida fue sin lugar a dudas su paso por la cárcel.

En 2001, su entonces pareja Giselle Rímolo fue denunciada por “tráfico de medicamentos seguido de muerte”, luego de que una de las pacientes que se atendía en su centro de estética falleciera. En aquel momento, el conductor también la pasó muy mal, ya que fue investigado por promocionar en los medios a “la doctorcita”, que hoy continúa en prisión. Y, aunque luego logró su sobreseimiento, durante el proceso pasó más de dos meses en la cárcel de Villa Devoto.

Fue este hecho el que recordó en la emisión del miércoles de Los mammones, el programa que conduce Jey Mammon por América. “Estuve 61 días en un country en Devoto, que es muy lindo, un barrio precioso, de lindas casas y hay una casa muy grande ahí que me acobijó”, indicó con humor su experiencia.. Acto seguido, el conductor, le preguntó: “¿Con los vecinos del country seguís teniendo relación?”, a lo que el ex de Silvia Süller, respondió de forma negativa. “No, ellos mismos dicen ´no, viejo, vos no sos del palo así que olvidate, que ni se te ocurra venir por acá a visitarnos´”, señaló. En esa línea, agregó: “Yo soy un gil que fui a parar ahí y todavía no sé por qué”.

Giselle Rímolo y Silvio Soldán, en tiempos en los que eran pareja

Sin embargo, aclaró que en ese momento tenía buena relación con los reclusos. “Era perfecta mi relación con ellos, además era toda gente que estaba ya por salir. El drama de ellos que me decían a mí y es bastante lógico pero no debe ser así, ¿sabés lo que pasa? ellos decían que a los que estamos acá adentro no nos da laburo nadie”.

Profundizando en su experiencia, el conductor le preguntó sobre sus primeras sensaciones durante su estadía en la cárcel. “El primer día fue terrible, yo me había resistido a ir. Un juez conocido me fue a ver a la comisaría y me dijo que me haga el enfermo para que no me lleven y yo le respondí que cómo hacía. Y ahí me sugirió: ‘Hacé que tenés convulsiones, hacé cosas raras´”, relató. Y continuó: “Pero no, vos podés hacer todo lo que quieras, te podés tirar al piso, podés hacer lo que se te de la gana, pero cuando te ponen un aparatito, el aparatito te mide lo que vos tenés. No podés engañar al aparatito si el corazón está perfecto”.

Cabe recordar que, días atrás, Soldán fue sorprendido en vivo por su hijo Christian en el programa que conduce Florencia Peña en Telefe. Mientras compartía con el panel la experiencia de su visita a Masterchef Celebrity, en la que los participantes se emocionaron con su presencia, un móvil en vivo lo conmovió. En una cervecería artesanal los recibió un primer plano del notero Renzo Berecochea. “Estoy con un amigo”, anticipó. El cuadro se agrandó y la cámara tomó el rostro de Christian Soldán. “¿No lo puedo creer, quién es Christian?”, preguntó Peña. “Soy Christian Soldán, hijo de Silvio”, dijo el joven, casi una presentación en sociedad, mientras de fondo sonaba la clásica cortina de Feliz Domingo y el histórico conductor no salía de su asombro.

“Tu padre es parte de la historia de todos, ¿te pasa con tus amigos?”, preguntó Florencia, y el joven se hizo cargo. “Me doy cuenta porque lo conocen en todos lados, de todas las edades”, admitió Christian. “A él le encanta recibir el cariño de la gente, adonde vamos le piden saludos, fotos”, enumeró. Mientras su hijo dialogaba con el equipo, la cámara ponchó a un conmovido Silvio Soldán. “Estás muy emocionado”, intervino el periodista Marcelo Polino, y el animador ratificó su sorpresa. “No quiere salir en televisión nunca, no sé cómo hicieron”, se preguntó.

