A menos de un mes de su boda, Pablo Duggan anunció que será papá por primera vez: “Estamos felices”

Pablo Duggan y su esposa, Karen

Todas son buenas noticias en la vida personal de Pablo Duggan. Tras contraer matrimonio hace menos de un mes con Karen Martínez, su pareja desde hace ya casi tres años, ahora anunció que se convertirá en papá por primera vez a los 47.

La noticia la publicó en su cuenta de Twitter, donde tiene más de 150 mil seguidores. “Voy a ser papá. Ya arranqué con este libro... va muy bien!”, escribió como al pasar junto a la imagen del libro Hoy no es siempre de Sabrina Critzmann, una guía para la crianza, alimentación y las necesidades de los hijos en sus primeros años y de las familias.

Pablo Duggan anunció que será papá

Tras este anuncio, Teleshow se puso en contacto con el periodista, quien contó sus sensaciones. “Estamos felices, es espectacular, estábamos buscando y lo encontramos bastante rápido”, reveló. Y agregó: “Se dio en el momento que quise, creo que es mucho mejor ser padre a esta edad”.

En esa línea, Duggan señaló que su mujer se enteró por los test caseros, que luego confirmaron con los correspondientes análisis, y contó cómo recibió la noticia: “Fue muy emocionante para mí, era lo que quería pero no me dejó de sorprender”.

Hace algunas semanas, el periodista había contado también a este medio cómo comenzó su relación con su ahora esposa. “Nos conocemos hace dos años y medio. La primera vez que salimos fue en el partido de Argentina-Francia, un sábado a la mañana, y después nos fuimos a almorzar. Ella no estaba muy convencida de salir conmigo, pero la convencí”.

A pesar de los 18 años de diferencia edad, Pablo y Karen se afianzaron rápidamente como pareja y decidieron mudarse bajo el mismo techo. “Nos fuimos a vivir juntos hace 2 años, por ahí un poco menos; vivimos en Tigre, tenemos 3 gatos y 2 perros”, aseguró entonces.

El pasado 14 de diciembre, el conductor y su pareja venezolana dieron el “sí” en el Registro Civil, donde estuvieron acompañados por pocas personas, debido al protocolo vigente para evitar contagios por coronavirus, pero fue un momento muy emotivo. Luego, realizaron un almuerzo de celebración con sus amigos y seres queridos. “Más adelante veremos si hacemos una fiesta. Por ahora cumplimos este deseo”, dijo el periodista.

Pablo Duggan y Karen Martínez se casaron el pasado 14 de diciembre

“Somos muy felices. Yo estoy muy feliz de haberla conocido, me cambió la vida. Tal vez hace unos años no tenía claro que me iba a casar ni que tampoco iba a vivir en pareja. La verdad es que la conocí a ella y descubrí un mundo que no conocía, maravilloso... Estamos con muchas ganas de armar una familia grande, vamos a ver”, había explicado Duggan al ser consultado sobre su relación.

Cabe recordar que la pareja tenía previsto casarse en abril pasado, pero lo pospusieron por la pandemia. “Estaba planeado desde hace tiempo, yo trato de resguardar la vida privada, pero no me salió muy bien”, afirmó, ya que varios medios fueron a cubrir su boda. Según cuenta, fue en ese momento que comenzaron la búsqueda de un hijo, que hoy finalmente pudieron concretar.

En el plan laboral, el autor de ¿Quién mató a Nisman? y Carmel continúa con la conducción de El Diario por C5N y sus respectivos programas en Radio 10 y Delta.

SEGUÍ LEYENDO

Pablo Duggan se casó con Karen, su novia venezolana: “Estoy muy feliz de haberla conocido, me cambió la vida”

Dolores Barreiro y Christophe Krywonis se mostraron juntos y de la mano en un tour culinario en Mendoza

“Grande Pá!” cumple 30 años: un libro que llevó Quique Estevanez, un personaje agregado que fue “una pegada” y 63 puntos de rating