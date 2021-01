Yanina Latorre reveló que su mamá recibirá la vacuna contra el coronavirus en Miami: “Están dando la de Pfizer a mayores de 65 años”

Yanina Latorre vacunará a su mamá en Miami (Video: Instagram)

Días atrás, y tras pasar las Fiestas en Argentina, Yanina Latorre emprendió un viaje familiar a Miami para descansar junto a su mamá Dora Caamaño y sus hijos Dieguito y Lola, quien viajó también acompañada por su novio. El 15 de enero, tras cumplir con sus compromisos laborales, se sumará Diego Latorre.

Mientras disfruta de su estadía en esa ciudad de La Florida, la panelista de Los Ángeles de la Mañana comenta a diario diversos detalles de su viaje en su perfil de Instagram, entre ellos, los protocolos y cuidados que están vigentes en Estados Unidos.

En esa línea, en sus últimas stories comentó que en dicha ciudad están vacunando a las personas mayores de 65 años, por lo cual decidió aprovechar la oportunidad y sacarle un turno a su madre. “Están dando la de Pfyzer, le acabo de sacar un turno a Dora, me llevó a mamá vacunada a Buenos Aires, ¿no es genial?”, le expresó a su más de un millón y medio de seguidores. Y agregó: “Amores, tengo muchas preguntas de las vacunas, el dato me lo pasó una amiga mía que vive en Miami, que la mamá de otra argentina que no es residente y vino de vacaciones , se vacunó. Al parecer, no lo quiero asegurar por si después cambia algo o surge algún problema, yo tengo turno el 8, hasta que no esté mamá ahí vacunada, no lo creo, voy a grabar todo, hacer historias, todo”. Al parecer, para mayores de 65 años que estén en Miami, aunque no sean residentes, te la dan”.

Ante la insistente consulta de sus seguidores, continuó: “En algunos centros, la vacuna ya se agotó, como les dije, hay un centro que yo tengo turno para este viernes ocho, llego y les cuento y ojalá que cuando llegue hay vacunas y no me reboten”.

Por otra parte, destacó los protocolos que se llevan a cabo allí. “Acá, en Miami, no hay muchedumbre de gente. Yo sé que Nueva York es un caos. Pero acá está tranquilo y todo se respeta. En los negocios entran de a dos personas y todo es cola. Hay poca gente, está todo muy relajado y venimos muy bien”, describió.

Cabe recordar que Yanina arribó a Miami el pasado domingo, y posteó una foto en sus redes para celebrar sus vacaciones: “Recien llegados!!!!!!! Miami! Despues de un año sin salir....la felicidad q manejamos!!!!!!”, escribió junto a la postal y el emoji de un corazón.

Yanina Latorre llegó a Miami con su familia (Foto: Instagram)

La foto fue comentada por varios famosos, que les desearon buenas vibras para sus días de descanso. Algunos de ellos fueron Carolina Molinari, Andrea Bursten y Pepe Ochoa.

En otra publicación, la rubia había manifestado su amor por su hijo menor, junto a imágenes de ellos juntos en la playa. “Felices! Disfrutando con mi chiquito grande! Lo amo tanto q no me entra en el cuerpo. Sos todo”, escribió. En dicha postal, resaltaron algunos comentarios como el de Ángel de Brito, que le expresó: “Me encanta”. Lizardo Ponce, por su parte, le puso tres emojis de corazones.

En el plano laboral, a su regreso seguirá como panelista en el ciclo de Ángel De Brito, informando sobre las últimas novedades del mundo del espectáculo.

