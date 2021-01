Juan Gil Navarro reveló que tiene coronavirus: “Este virus pasa por encima de todas las grietas”

Juan Gil Navarro contó que tiene coronavirus

La pandemia del coronavirus sin duda marcó el 2020, pero con la llegada del calor y el nuevo año muchos comenzaron a relajarse con los protocolos necesarios para evitar la propagación del virus. Es por esto que en las últimas semanas se comenzó a evidenciar un rebrote en la cantidad de casos en Argentina. Uno de los afectados fue el actor Juan Gil Navarro, que hoy publicó en su cuenta de Instagram un video en el que revela que se contagió de COVID-19 y apeló a contar su experiencia y trasmitir un mensaje de concientización a sus seguidores.

“Yo no suelo hacer públicas estas cosas, pero dadas las circunstancias me pareció bueno hacer una excepción. El 22 de diciembre pasado me detectaron COVID y por eso necesité hacer dos cosas. Una, en principio es agradecer a toda la gente del Hospital de Clínicas, donde me realizaron el hisopado, y especialmente al doctor Gonzalo Lamas, que me siguió durante todos estos días, que afortunadamente pude pasar aquí en mi casa. Y lo segundo, no es un agradecimiento, es una advertencia o un testimonio: no es una gripecita esto, no es algo que se pueda pasar rápido para generar anticuerpos ni ninguna de estas pavadas que estuve escuchando durante estos últimos meses”.

Luego continuó: “Es un virus muy fuerte. Yo tuve la suerte de que los primeros seis días fueran nada más que una fiebre intensa, pero he tenido picos de 38, 38.5, que fueron serios y graves. Estar solo durante la madrugada hace que uno se pregunte un montón de cosas que pueden resultar muy temerosas y tuve la suerte, luego de esos seis días, de estar bien. Todavía, sin embargo, no siento el gusto ni tengo olfato. Pero he tenido muchísima suerte, hay otra gente que no la tiene”.

Luego de relatar los síntomas que tuvo, el actor aprovechó la gran cantidad de fans que lo siguen para trasmitir un mensaje de responsabilidad ciudadana: “En vistas de lo que ocurre y que es de dominio público con esta creciente segunda ola, lo que quería pedir por favor es que se cuiden, que se cuiden mucho. Cuidarse no significa dejar de existir, significa hacer lo que uno tiene que hacer tomando todas las precauciones del caso y usando el sentido común. Se viene una segunda ola, difícil, dura, esto todavía tiene para un rato más con o sin vacuna, y esto no tiene que ver con apoyar a ninguna gestión ni nada de esas pavadas”.

Juan Gil Navarro (Foto: @juangilnavarro)

En ese sentido, Navarro remarcó que la enfermedad no tenía ideología. ”Este virus es real, es concreto, es terrible, es inesperado y pasa por encima de todas las diferencias políticas y sociales, y de todas las grietas. Así que por favor te pido que no subestimes esto y que lo tomes en serio y que por favor te cuides mucho porque es un virus que no tiene ningún tipo de lógica. Y a lo largo de estos días y tirado en la cama me daba cuenta de cómo a veces uno cree que sabe mucho más que la gente que sí sabe y que da la información, así que cuídense, mucho. Y que tengan un buen año”, finalizó.

Una de las famosas que le comentó la publicación fue Dolores Fonzi, quien le escribió: “Aguante Juan!!! Gracias por tu mensaje y pronta recuperación”. También recibió mensajes de sus colegas Eleonora Wexler y Carlos Portaluppi, quienes también le enviaron su cariño y deseos de pronta recuperación. Todos ellos fueron agradecidos por el actor.

En el plano laboral, este año Juan disfruta de la retrasmisión de Floricienta por Telefé, a 16 años de su estreno. Esto hizo que muchos fans de la tira volvieran a verla y tanto él como los otros integrantes del elenco, recibieran el cariño del público a través de las redes sociales. A fines de agosto, en el programa Cortá por Lozano, se reencontró virtualmente con Florencia Bertotti, con quien conformaba la pareja protagónica de la tira infanto-juvenil. “Lo que pasó hace 16 años vuelve a pasar porque fue honesto. Y porque, además, todos estábamos muy divertidos haciendo lo que hacíamos. Estábamos frescos, no estábamos especulando con nada. Y, de alguna manera, también era una creación colectiva. Porque hasta los técnicos metían mucho de lo que pasaba. Era bastante integral el trabajo”, había dicho en esa entrevista.

Juan Gil Navarro en "Florecienta", la tira éxito de Cris Morena que hoy se retrasmite por Telefe

Por otra parte, en febrero pasado Navarro formó parte del elenco de Puerta 7, la primera serie que abordó el flagelo de las barras bravas y que se puede ver en Netflix.

