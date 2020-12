Los mensajes de Amalia Granata luego de la sanción del aborto legal: “Usan como excusa a las mujeres pobres y excluidas”

Amalia Granata (Foto: Santiago Saferstein)

Luego de un debate intenso que se extendió hasta pasadas las cuatro de la madrugada, el Senado nacional aprobó la legalización del aborto hasta la semana 14 de gestación, con 38 votos a favor, 29 en contra y 1 abstención. Dicha noticia fue festejada por numerosas famosas que se manifestaron a favor, pero de la vereda de enfrente hubo quienes lo lamentaron. En ese último caso se sitúa Amalia Granata, ferviente militante a favor de las “dos vidas”, quien en numerosas oportunidades expresó su desacuerdo con el proyecto.

Una vez aprobada la ley, la Diputada Provincial de Santa Fe volvió a manifestarse, pero en esta oportunidad dirigiéndose a la clase política. “Siempre dije que a gran parte de la política no le importan los niños porque no votan. Hoy vimos a muchos de esos políticos a los que no les importan los niños (los por nacer y los nacidos), ni el futuro, ni lo que opina el pueblo que los llevó a estar ahí”, Y continuó su descargo, refiriéndose a quienes festejaron la sanción de la ley: “Hoy el aborto es festejado en su mayoría por una clase media urbana y acomodada, “chicas bien” de ciudad. Un festejo que nada tiene que ver con lo que pasa en la mayoría de la Argentina, un país que se desangra en hambre, miseria y pobreza mientras la mayoría mira para otro lado. Usan como excusa a las mujeres pobres y excluidas, que casualmente nunca tienen voz en los medios, sino que otras siempre hablan por “ellas”. Cualquiera que ha estado en un barrio humilde sabe que la gran mayoría de esas mujeres valora la vida como nadie y no bancan el aborto”, expresó.

Lejos de terminar su descargo, la también periodista siguió apuntando a los senadores que cambiaron de parecer a último momento: “Pero lo más grave es la crisis de representación que demostró esta ley. Ojalá sirva para que nunca más se vote a políticos que traicionan a sus votantes, que viven de la rosca y los arreglos por detrás, aprobando leyes por lo que le dicen sus jefes, la televisión o los diarios. Las prioridades de la política de un país son el reflejo de sus principios y valores. Hoy la mayoría de los políticos de este país te dicen que no hay plata para darle de comer a los pibes pero si van a haber millones (de tus impuestos) para pagar abortos.”, exclamó furiosa.

Por otro lado, expresó por qué está en desacuerdo con la recientemente aprobada ley de interrupción voluntaria del embarazo: “El aborto es un problema, pero legalizarlo no es la solución. Significa tapar un problema con otro y generar más daño. Si la gran mayoría coincide en que hay vida desde la concepción, entonces, cómo se justifica eliminar esa persona indefensa?” Y siguió escribiendo, molesta: “Mientras, el resto de la Argentina se hunde en problemas reales, graves y urgentes. Cada minuto que pasa, más niños se hunden en la miseria, y con ellos sus familias y su futuro. En un país donde el 60% de los pibes son pobres, quién puede hablar de progreso y revolución??”

Para finalizar, dejó en claro que no se rendirá fácilmente: “Nuestra lucha siempre fue y será volver a tener un país donde lo que importe sea cuidar a los vulnerables, no ocultarlos o descartarlos. Donde haya sentido común, la palabra valga y la política no signifique traición y privilegios. Vamos a seguir luchando. Esto recién empieza”.

En contraposición con la tristeza y decepción de Granata, quienes sí festejaron la aprobación del aborto legal fueron Lali Espósito, Julieta Ortega y Giriselda Siciliani, entre otras actrices. “Gracias, hermanas. Gracias al feminismo. Gracias por la lucha. Es ley, carajo”, celebró Lali, mientras que la ex de Adrián Suar escribió: “Y sin poder parar de llorar abrazo a mi hermana y en este abrazo a todas las que abrieron el camino durante años de lucha. Gracias, al fin es ley”.





