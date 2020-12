Griselda Siciliani apoyó la legalización del aborto con un llamativo baile

El baile de Griselda Siciliani para apoyar la legalización del aborto (Video: Instagram)

Una de las actrices más comprometidas con la legalización del aborto es Griselda Siciliani. Referente de Actrices Argentinas, la ex mujer de Adrián Suar utiliza sus redes sociales para difundir y apoyar esta causa, que hoy se vota en el Senado para definir si finalmente se convierte en ley, luego de que la Cámara de Diputados la aprobara con 131 votos a favor y 117 en contra.

En este contexto, la mamá de Margarita Suar se mostró eufórica y esperanzada en su Instagram y compartió un video suyo bailando vestida con un pañuelo verde como si fuera un top y un short de jean. “Así estamos, tenemos que sumar derechos; alegría feminista. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”, fue el texto con el que acompañó la publicación en su perfil, donde la siguen más de dos millones de personas.

Entre los miles de likes y comentarios que recibió, se destacó el de su amiga y colega Carla Peterson, quien le escribió: “Te amo”, junto a un emoji de un corazón verde.

No es la primera vez que la actriz se manifiesta a favor de esta causa. A mediados de 2018, participó de la masiva marcha que se hizo en las afueras del Congreso e incluso fue acompañada por su pequeña hija. “Ella fue conmigo a la marcha y lo tiene internalizado. Los chicos tienen mucho más naturalmente incorporada la libertad. Yo le dije ‘vamos a pedir que las mujeres seamos más libres’, y no tuvo ninguna duda”, explicó en una entrevista con Gente. “Que me puteen a mí en Twitter no es nada comparado con las mujeres que se están muriendo. El que no vota por el aborto legal está votando por el aborto clandestino. No se trata de qué pensamos acerca del aborto, sino que ocurre igual y hay que atender este tema”, había agregado.

Griselda Siciliani junto a su hija en la marcha de 2018 a favor de la legalización del aborto

Como se mencionó anteriormente, la hermana de Leticia Siciliani pertenece al colectivo Actrices Argentinas, organización que se originó en marzo de 2018 para abogar por la legalización del aborto. “No promovemos la práctica del aborto, sino que entendemos su existencia y las consecuencias fatales de la clandestinidad, reclamamos que se contemple como uno de los ejes de la salud reproductiva de las niñas, mujeres y personas restantes”, explicaron algunas de sus referentes en un video de Youtube.

En la vereda de enfrente, hoy Nicole Neumann tuvo una opinión que generó controversia en las redes. “Primero: yo tengo tres hijas y ya no se trata solo de mi cuerpo, son otros seres humanos. Esas decisiones se pueden tomar antes -enfatizó- ¿Por qué? Porque lo que hay que evitar es la raíz: lo clandestino no tiene que existir. Hay que poner el foco en cerrar lo que está mal, como lo clandestino, y ponerlo en lo que hay que hacer para evitar esa previa. Al menos es responsabilidad primero como adulto, como mujer, a la hora de hacer cosas. Y después, del Estado en lo que es la educación, proveer a las mujeres, por ejemplo, métodos anticonceptivos. Y la educación para saber cómo usarlos y cómo manejarlos para no tener que llegar a eso (a abortar)”, expresó la modelo en un debate este martes en Nosotros a la mañana, por El Trece. Además, consideró que no es una situación de “salud pública”. “Salud pública es el cáncer de mama, que mueren muchísimas mujeres por año. No tener un hijo en el vientre y decidir descartarlo”, dijo antes de leer distintos artículos sobre lo que establece la ley actual en la Argentina.





SEGUÍ LEYENDO

La opinión de Nicole Neumann sobre la legalización del aborto que generó controversia en las redes

La indignación de Verónica Ojeda por la carta documento que recibió Dieguito Fernando Maradona: “Nunca van a lograr meterlo en el barro”