“No seas mentirosa”: fuerte cruce al aire entre Cinthia Fernández y Karina Iavícoli

El cruce entre Cinthia Fernández y Karina Iavícoli (Video: "Los Ángeles de la Mañana" - El Trece)

El paso de Graciela Alfano como panelista invitada en el programa Los ángeles de la mañana se hizo sentir, incluso una vez finalizada su participación. Muestra de ello es que Cinthia Fernández y Karina Iavícoli mantuvieron un fuerte cruce al aire este lunes luego de que la ex de Matías Defederico acusara a su compañera de no defenderla ante los ataques de la consagrada actriz.

“Cuando fueron a almorzar estaban a poca distancia”, acusó primero Cinthia a sus compañeras, que habían ido a un almuerzo organizado por Alfano, al que ella no había sido invitada. Ellas le retrucaron que estaban al aire libre.

Un tanto molesta por los comentarios, Iavícoli recogió el guante: “Tranquilizate un poco. No seas burlona, hablemos en serio, bien, no nos vendemos por un plato de comida. Entiendo que te lleves mal con ella, eso no significa que nos tengas que tirar tierra a nosotras, dijo que se sienta con gente que se siente a gusto, y es lógico”.

Fernández dijo que no le molestaba no haber sido invitada al almuerzo y hasta deseó que la hayan pasado bien. Pero luego aseguró que lo que la enojó fue que la periodista dijera que no había visto el golpe que la angelita invitada le habría dado la semana pasada en un corte del programa: “No seas mentirosa”.

Además, dijo que Alfano la amenazó y le dijo: ”Soy la bruja madre, te voy a hacer quebrar las piernas, te voy a hacer morir”. “Vos escuchaste. Acá por mis tres hijas lo juro”, insistió Cinthia, asegurando que su compañera había sido testigo de la agresión.

Sin embargo, la periodista no se dio por aludida y negó haber visto lo que ocurrió: “No, es algo serio y yo soy una persona seria y hablo en serio. Cuando boludeamos, boludeamos. Cuando hablamos en serio no, porque no soy mediática”. Y sobre su versión de lo ocurrido el viernes, explicó: “Yo estaba sentada con el teléfono, sí sabía que había quilombo, escuché que dijiste ‘me pegó', vino el productor y habló con ustedes, pero no vi nada”.

“Te pregunté si escuchaste”, dijo de nuevo y un tanto enojada Cinthia. Y luego de que Iavícoli le pidiera que no la metiera en sus “quilombos”, la acusó de de “mala compañera”: “Hacete cargo Karina”.

Graciela Alfano protagonizó una pelea con Yanina Latorre la semana pasada (Video: "Los Ángeles de la Mañana" - El Trece)

El jueves pasado Alfano ya había protagonizado otro cruce. Aquella vez discutió con Yanina Latorre por asegurar que su accionar había tenido que ver con la salida de Lola del Cantando, tras los fuertes dichos de Nacha Guevara.

“Yo no me voy a meter con vos, ni con tu vieja, pero asumamos que vos sos más mala que la peste... Es la acción de Newton: a toda acción viene una reacción. Por carácter transitivo el amigo de tu enemigo es tu enemigo, o sea te metés con todo el mundo, sos el fiscal de la Nación, parecés Lilita Carrió. ¿Querés salvar a tu hija? Escondete, sacrificate, que vaya Diego Latorre al lado de la chica que lo quiere todo el mundo, a vos te odian”, aseguró la invitada a LAM.

La esposa de Diego Latorre le contestó: “A mí me va bárbaro. No defenestro a nadie. Por eso estoy acá y me va bárbaro. Es todo mentira. Yo creo que soy buena, una madre excelente y llena de amor. Me va bárbaro”.

