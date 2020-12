Otro fuerte mensaje de Dalma Maradona contra Matías Morla: “¿Sabés por qué yo ya gané?”

La muerte de Diego Maradona el pasado 25 de noviembre no solo provocó una enorme tristeza a cientos de millones de fanáticos en todo el mundo que amaron al futbolista y director técnico sino que también desató una fuerte pelea entre todas las personas que lo rodearon a lo largo de toda su vida. Uno de los enfrentamiento más fuertes es el que mantienen Dalma Maradona, la hija mayor del Diez, y Matías Morla, el abogado y apoderado que acompañó al Diez en sus últimos años de vida.

En las últimas horas, las diferencias entre ambos parecen haberse reavivado. Luego de que el abogado se negara a hablar con las hijas del Diez sobre el patrimonio de su cliente y les reprochara no haber podido ir al velorio del ídolo, la mayor de las hijas de Villafañe volvió a nombrarlo en las redes sociales y lanzó una contundente frase.

Todo comenzó cuando una usuaria compartió una postal de ella de espaldas mirando un mural de Diego con la frase: “Y en las calles, cada lágrima fue el precio para verte gambetear”. El detalle era el tatuaje que la joven lucía en la espalda: la icónica imagen del Diez junto a Dalma. En los comentarios de la emocionante publicación, la mayor de las hijas de Claudia Villafañe respondió con ironía: “¿Sabes porque yo ya gané Mati? Porque nunca nadie en su put... vida se va a tatuar una foto tuya con mi papá”. Y cerró agradeciendo a la usuaria por hacérselo llegar: “Gracias Luciana! Te quedo hermoso! Me parece que te quiero copiar”.

El tuit de Dalma contra Morla

No es la primera vez que Dalma enfrenta al letrado tras la muerte de su padre. Hace unos días, la joven escribió en su cuenta de Instagram: “Matías Morla, tu justicia será social. Mandá audios, pedile a las miserables que te defiendan. Todos saben cómo fueron las cosas, aparecé vos, cobarde. Atendeme el teléfono. Nunca voy a parar”.

Luego acusó: “Me llaman amigos periodistas para contarme que Matías Morla está como loco mandando audios viejos. Si tan amigos decís que sos, dejá de exponerlo (a Diego), rata inmunda”. Y agregó: “Nada te va a dejar bien parado, la única gente que te defiende es la de tu condición”.

“Gianinna, quien va a determinar quiénes son los herederos de tu papá y qué tengo que decir yo es un juez. Así que lo que te recomiendo como profesional es que lo antes posible hagas el planteo y cuando me citen yo voy a ir con todo gusto y voy a contar todo lo que tengo que contar del patrimonio de tu papá”, le había dicho Morla a la mamá de Benjamín hace unos días.

El mensaje de Matías Morla a Gianinna Maradona

Dicho audio y su posterior viralización enfureció a Dalma que no tardó en retrucar: “Más cagón no se consigue. Si me hubieras atendido a mí las 200 veces que te llamé te lo hubiera explicado perfectamente. Ojalá que se haga justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra. Pero si no, tu condena es social... A mi hermana no la apura nadie y menos poniendo en duda si somos las hijas de mi papá”.

Sobre la decisión del entorno familiar de no dejarlo entrar al velorio, ironizó: “Y por último, agradeceme... Menos mal que no fuiste al velorio porque la gente que pasaba te gritaba asesino... Te ahorré un disgusto”.

