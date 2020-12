¿Diego Maradona le dedicó su libro autobiográfico a Laura Cibilla?

Diego Maradona y Laura Cibilla

“Empiezo este libro en La Habana. Por fin me decidí a contar todo. No sé, pero siempre me parece que quedan cosas por decir. ¡Qué raro! Con todo lo que ya dije, no estoy seguro de haber contado lo importante, lo más importante. Acá, por las noches, mientras aprendo a saborear un habano, empiezo a recordar. Es lindo hacerlo cuando uno está bien y cuando a pesar de los errores no tiene de qué arrepentirse”, dice Diego Maradona en el primer capítulo de Yo soy el Diego, el libro autobiográfico que editó en el mes de septiembre del 2000.

Después del episodio ocurrido en el mes de enero de ese año en Punta del Este, en el que terminó debatiéndose entre la vida y la muerte en el Sanatorio Cantegril, el astro había viajado a Cuba para comenzar un tratamiento de rehabilitación por su adicción a la droga. Y, días después, Laura Cibilla también viajó a la isla caribeña para reencontrarse con él.

La portada de Yo soy el Diego

Por entonces, el noviazgo del jugador con la ex mesera de La Diosa ya llevaba dos años y todo el entorno de Diego estaba al tanto del mismo. Sin embargo, la relación nunca había sido blanqueada. Quizá, porque Maradona seguía legalmente casado con Claudia Villafañe, quien recién presentó su demanda de divorcio por “abandono de hogar” contra el padre de sus hijas en el año 2003. Pero todos los que rodeaban al astro sabían del amor y la obsesión que tenía por Cibilla.

Así las cosas, estaba claro que Diego no iba a dejar a Laura afuera de la historia de su vida que quería publicar. Y decidió incluir su nombre en la larga lista de agradecimientos que figuraba en las primeras páginas de aquella edición. Sólo que, para que nadie pudiera sospechar de quién se trataba, le habría hecho una pequeña modificación a su nombre.

La primera parte de los agradecimientos de Maradona

“A Dalma Nerea y Gianinna Dinorah Maradona. A mis viejos, Chitoro y Tota. A mi mujer, la Claudia. A mis hermanos, el Lalo y el Turco. A mis hermanas, Ana, Kity, Lili, Mary y Caly. A mi amigo, Guillermo Coppola. Y a todos los futbolistas del mundo. A Fidel Castro y, por él, a todo el pueblo cubano. A Rodrigo. A Carlos Menem”, enumera el jugador en la primera hoja. Y, en el dorso, junto a nombres como los de Leo (Sucar), Omar (Suárez) y Gabriel (Buono), figura “Lauría” (sic).

¿Quién era Lauría? Muchos pensaban que se trataba de Nicolás Lauría Calvo, ex jugador de Argentinos Juniors. Sin embargo, allegados a Maradona aseguraron que, en realidad, es una adaptación de Laura. Y que Diego habría decidido agregarle una “i”, para poder hacer referencia a Cibilla evitando cualquier tipo de reproche por parte de su familia.

El llamativo nombre que figura en el dorso de las dedicatorias: "Lauría"

En la entrevista que dio en exclusiva para Teleshow , Laura contó que su relación con Maradona había comenzado después de que él hubiera terminado de hecho su pareja con Villafañe. “Cuando yo lo conocí ya estaba separado: estaba en trámite el divorcio, que lo hizo estando conmigo. Y era discusión tras discusión con la otra parte: ‘Esto para mí'; ‘No, que esto es mío’; ’Que no te lo doy’. Fue una época horrible”, dijo. Y aseguró que nunca habían hablado de blanquear la relación, simplemente, porque a ella no le interesaba.

