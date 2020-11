Vicky Xipolitakis fue a competir a Masterchef Celebrity lastimada: “Me llevé por delante la puerta y se me abrió toda la cara”

Vicky Xipolitakis le contestó a los que aseguran que no cocina (Video: "Masterchef Celebrity", Telefé)

Que su presencia en Masterchef Celebrity no iba a pasar inadvertida, estaba más que claro. Pero que con sus preparaciones Vicky Xipolitakis iba a lograr seducir al jurado compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, fue una verdadera sorpresa para todos. Y, como era de esperar, no tardaron en aparecer quienes pusieron en duda que fuera la griega, realmente, la que preparara los platos que presenta en el certamen de gastronomía de Telefé.

Es por eso que, en la gala de este martes, Santiago del Moro le preguntó a la vedette qué pensaba de sus detractores. Y ella no dudó en responder. “Si viene de gente que sólo le gusta hacer mal ni lo escucho porque me atrasan. No me enseña nada”, dijo la participante. Y luego agregó: “A todos los que me tiran malas vibras, yo les mando un beso y le tiro mejores”.

Entonces, el conductor remarcó que ella no se colgaba en lo malo. Y Xipolitakis le respondió que no. “Todo positivo y buena onda”, dijo mientras se abocaba a la elaboración un Falafel, del que no podía acordarse el nombre pero con el que estaba dispuesta a ganar su pase al balcón que le permitiera pasar al miércoles de beneficios.

Fue entonces cuando Del Moro señaló un detalle que nadie había notado durante la jornada. “Hoy viniste a trabajar herida, ¿tenés un corte?”, le preguntó Santiago. Y Vicky explicó mientras mostraba su párpado lastimado: “Sí, para venir muy rápido, mientras le calentaba la mamadera al bebé me iba cambiando y me lleve la puerta con todo acá. ¡Se me abrió toda la cara! Me tenía que dar puntos, pero agarré la gotita y me lo pegué yo sola”.

Vicky mostró su herida en el párpado

La griega, que es madre de Salvador Uriel, de un año y diez meses, luego reflexionó: “Con los tiempos de mamá es un minuto para todo, así que con una mano cocinás, con la otra preparás la ‘mema’...Y así queda una mamá”. Sin embargo, se mostró dispuesta a dar todo en el certamen a pesar del incidente.

Lo cierto es que, en esta oportunidad, Xipolitakis no logró cumplir con las expectativas del jurado, al que también se había sumado el chef Tomás Kalika. El desafío del día tenía que ver con duelos entre dos participantes, que tenían que competir preparando platos de Medio Oriente. Y, por elección de Boy Olmi, portador de la medalla de oro, a ella le tocó competir con el actor, quien la terminó mandando al jueves de última chance al superarla con su plato: Falafel, albondigas de garbanzos con salsa de yogurt y pan árabe.

Durante la competencia, Vicky alarmó al jurado, en especial a Martitegui, al tratar de ablandar la masa de su pan dándole golpes con el palo de amasar. Pero, esta vez, ni con su mejor sonrisa logró conmover al chef, quien se mostró más severo que nunca con ella, por lo que se cuestionó: “Germán me cortó el rostro hoy, debe estar enojado por algo conmigo...”.

Sin embargo, este sábado, el cocinero brindó una entrevista en la que defendió la labor de la griega en la cocina y aseguró que había muchos prejuicios con respecto a ella por venir del mundillo mediático. “Piensan que va a hacer todo mal”, dijo Martitegui. Y explicó que, en su opinión, Xipolitakis ocultaba que siempre le gustó cocinar.

