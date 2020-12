Ruggero Pasquarelli, íntimo: la separación de Cande Molfese, las valijas que todavía no deshizo y la tenencia compartida de su perra

"Necesito disfrutar de este momento y entender muchísimas cosas mías " cuenta Ruggero subre su reciente separación

“Nací queriendo hacer música”, dice Ruggero Pasquarelli, que conquistó al público argentino con sus papeles en Disney y ATAV, y hoy se concentra en su perfil de compositor: “Siempre quise ser cantante”, anuncia.

Su nuevo corte, “Dos extraños”, despertó muchas dudas: “Es una canción que habla de una historia de amor que se termina, no hay más conexión”, cuenta el artista, recientemente separado de Candela Molfese luego de seis años de relación. “La canción la escribí antes de mi separación, no tuvo nada que ver”, aclara Ruggero, y se sincera: “El vínculo con Cande quedó súper, cortamos en buenos términos -le dice a Teleshow -. Ahora los dos necesitamos este descanso”. Por eso, según confiesa, este joven de 27 años nacido en Italia está disfrutando de su tiempo de soledad, sin ningún apuro de reencontrarse con el amor.

—Hubo un crecimiento a lo largo de estos años en tu carrera en Argentina, de la época de Soy Luna a la actualidad. ¿Cómo lo sentís vos?

—Fue un largo camino, lleno de aprendizajes. Lo recontra disfruté y me preparó para lo que estoy viviendo ahora. Con muchas más responsabilidades, pero listo para poder vivir experiencias en las que son todas mis decisiones, haciendo mi música, mi proyecto como Ruggero. Todo lo que viví fue una universidad, algo hermoso que me preparó para estar aquí hoy.

"Dos extraños" el nuevo corte de Ruggero Pasquarelli

—¿Este momento es 100% música?

—Mi cabeza está ahí. Si llegara alguna oportunidad con más aprendizajes o algo nuevo que pueda sumar al proyecto principal musical, obviamente, uno lo evalúa. En este momento no sé si diría que sí a un proyecto largo, como fueron los de Disney, por dos o tres años.

—ATAV fue un proyecto más corto, y sin embargo, te pidieron que volvieras después.

—ATAV fue una propuesta a la que no podía decirle que no, pero dije que sí porque sabía que mi personaje moría. Iba a grabar un mes. La primera escena que grabé fue la de mi muerte. Entonces, cuando empezó a salir al aire...

—¿Cómo que la primera escena que grabaste fue tu muerte?

—El primer día de Toro grabé mi muerte (risas). Ni había leído todos los capítulos. Tenía que grabar adentro de los túneles y se aprovechó para grabar la escena final del personaje. Con el tiempo, se me acercaba el productor y me decía: “Nos queremos morir, te matamos el primer día y ahora no podemos volver atrás”. Me encantó. La gente se encariñó con Toro y su historia de amor con Francesca (Malena Sánchez). Entonces, se encontró la posibilidad de volver como hermano mellizo. Al principio lo querían para toda la temporada y dije que no. Después, un poquitito más, un poquitito más... hasta que grabamos como 15 capítulos en tres días.

—¿Hay un grupo de WhatsApp de ATAV?

—Hay un grupo de WhatsApp; cada tanto uno manda un mensaje. Está ahí, por si acaso se arma juntada o lo que sea. A las últimas juntadas, como no estaba en Argentina, no pude ir. Sigo muchísimo en contacto con Diego (Domínguez) y Albert (Baró), hablo bastante con ellos y cada tanto nos mandamos mensajes. A Diego ya lo conocía pero con Albert se creó una linda amistad en ese tiempo que estuvimos juntos. Ojalá nos veamos pronto; la última vez fue en enero, en España.

Ruggero Pasquarelli entre la música y la actuación

—Este año fue complicado. ¿Pudiste ver a tu familia en Italia?

—Es la primera vez, después de nueve años que estoy en Argentina, que no veo a mi familia por un año completo. La última vez que viajé fue para las vacaciones de Navidad y Año Nuevo. Después, con todo lo que pasó, fue imposible. Y ahora, con todo lo que está pasando nuevamente en Europa, se me hace muy difícil.

—Fue un año tremendo para todo el planeta y en tu caso te tocó también atravesar una separación. Se habló de que “Dos extraños” era, de alguna manera, autorreferencial.

—La canción la escribí antes de mi corte, no tuvo nada que ver. También el orden de salida de las canciones fue una decisión previa al corte. Ahora se darán cuenta, porque antes de fin de año saldrá otra canción, y se arma una conexión entre las dos. “Dos extraños” es la primera que salió.

—Y posterior a la separación, ¿surgieron temas nuevos? ¿Fue fuente de inspiración?

—Todavía no escribí ningún tema después de eso. Empecé varios, pero quedaron ahí. Hablan de mis sensaciones, de mis sentimientos, de cómo me siento, pero no llegué a terminarlas. Tarde o temprano las retomaré.

—¿Cuándo es el momento de soltar una canción? ¿Cuándo decís: “Listo, no le doy más vueltas”?

—Uno tiene un montón de procesos. La composición, y cuando te das cuenta que la canción ya fluye y funciona, ya está, hay que terminarla ahí. Después, viene la producción de la canción, la música del estilo que le querés dar. Luego, a través del mix y a través del máster. Entonces…

—Aparte debe estar la discográfica pidiéndote que la entregues.

—”¡Dale, soltala!”. En realidad somos más nosotros que la queremos soltar y la discográfica que pone más un freno. Si pudiera, sacaría el álbum ya, pero no hay que tener presión ni apuro. Hay que confiar mucho en las personas que tenés a tu alrededor, en tu equipo que te va a aconsejar siempre lo mejor.

—¿Cómo te está tratando la soltería?

—Bien, súper bien. En esta nueva etapa de Ruggero, viviendo un nuevo capítulo tranquilo, sin ninguna presión, atravesando esto de estar solo. Hace mucho tiempo que no lo estaba. Muchas veces me encuentro solo y me gusta, necesito ahora en este momento de mi vida estarlo para aprender cosas nuevas y cosas de Ruggero. Vengo de estar mucho tiempo en pareja, y cuando encuentre de vuelta el amor o lo que sea, increíble. Ahora, a vivir esta soledad y a aprender de eso.

—¿Te están mandando mucho mensajito directo por redes sociales?

—Y... (risas). Aumentaron. También antes, siempre, todo el tiempo: la gente te manda mensajes de buena onda, que le gustan las canciones. Ahora aumentaron, pero está todo bien. Uno disfruta recibirlos pero todavía no chusmeo tanto. No hay ningún tipo de apuro. Necesito disfrutar de este momento y entender muchísimas cosas mías. Y después, a seguir para adelante.

—¿Te bajoneaste mucho con la separación?

—No, soy una persona que puede ir para adelante. No me bajoneé mucho. Obvio, siempre hay días que uno está más triste, pero estoy bárbaro.

—¿Y el vínculo con Cande cómo quedó?

—El vínculo con Cande quedó súper. Cortamos en buenos términos, está súper bien. Después de una relación de seis años, no se podía terminar de manera distinta. Eso es lo bueno, que nos quedamos con lo lindo que pasamos, con lo lindo que vivimos, ahora los dos necesitamos este descanso y a seguir cada uno su propio camino. Pero terminamos súper bien.

—Sos de familia napolitana. ¿Cómo te pegó la muerte de Diego Maradona?

—Soy futbolero y mi familia es napolitana: para nosotros, Maradona... Obviamente, nunca lo vi jugar, pero mi papá me mostraba todos los videos y fue a la cancha. Los napolitanos siempre tendremos muchísimo amor por Maradona, y aunque se haya ido, para el corazón de los napolitanos y de los argentinos siempre quedará. Sobre todo para los apasionados del fútbol. Maradona nos dio los únicos dos scudettos que tenemos, los dos únicos campeonatos.

—¿Sos futbolero? ¿Te llevaron a la cancha en Argentina?

—Me gusta mucho el fútbol e hincho por el Nápoli. En Argentina me llevaron a la cancha en 2011 o 2012, fui a River. Después, fui a visitar la Bombonera. Espero una invitación para ver un partido.

—¿Qué otros placeres disfruta Ruggero?

—Me gusta pasar un montón de tiempo con mis amigos, sobre todo en este momento, sentí muy cerca a todos. Uno siempre piensa: “Huy, no sé si tengo tantos amigos...”, pero aparecieron todos. Es increíble poder estar acompañado de gente que me quiere muchísimo. Disfruto de la vida. Me gusta vivir el presente y estar aquí y ahora. Y después veremos qué pasará. Trato de vivir siempre al 100%.

—En el volver a vivir solo, ¿te encontraste con algo en lo que digas: “Acá soy un inútil”?

—Eso te lo hubiera dicho antes de estar de novio, pero crecí tanto como persona y como hombre, como adulto, que no sé si ahora... Todavía tengo que descubrir adónde soy inútil en la casa porque aprendí un montón. Hago todos los deberes de la casa. Tengo varias valijas para desarmar, en un ratito las empezaré a desarmar con mucho placer (risas). Quisiera que se desarmen solas.

—¿Te acabás de mudar?

—Todavía tenía cosas en el departamento que tenía con Cande, entonces fui a buscarlas porque lo tenemos que dejar. Un momento duro. Sobre todo ayer, cuando volví, seguí sintiendo ese lugar como mi casa. Pero es el final de una etapa en ese departamento.

—¿Estás contento en el departamento nuevo?

—Sí, estoy súper contento. Ahora me voy a ir de viaje, entonces estoy en un departamento chiquito, de modo provisorio. Me voy de viaje por dos meses a escribir nueva música, a Miami, así que cuando vuelva empezaré a buscarme un departamento que me guste al 100%, amueblarlo, hacerlo a mi gusto y piacere.

—¿Tenés ganas de volver a tener mascota?

—Siempre Cande fue la que quiso un perro. Después, cuando llegó Almendra, fui más yo el que puse presión para que se quede en casa. Almendra sigue siendo mi perrita, mi hijita. Aunque la veo mucho menos, cuando me acomode bien seguramente la voy a ver de vuelta y se va a quedar.

—Hay una tenencia compartida.

—Sí, por eso. No hay ningún problema con Cande, está todo bien. Le escribiré un mensaje: “Che, ¿puedo buscar a Almendra?”. Y se quedará algunos días conmigo así no le sigue mordiendo todas las cosas a ella (risas).