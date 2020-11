“El mundo a mis pies”: La emotiva canción que La Beriso le dedicó a Diego Maradona

La Beriso - El mundo a mis pies (Homenaje a Diego)

“Un pequeño homenaje al más grande del mundo”, anunciaron los intrigantes de banda La Beriso sobre el lanzamiento de “El mundo a mis pies”, tema que le dedicaron a Diego Maradona, quien murió el 25 de noviembre a los 60 años a causa de una insuficiencia cardíaca aguda.

En el video -que ya tiene más de 260 mil reproducciones en YouTube- comienza con Diego Maradona en su partido de despedida en La Bombonera, aquel discurso en el que dejó la célebre frase “Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”. Luego, se ve a Rolando Sartorio, líder del grupo de rock entonando la canción tocando la guitarra.

Mientras se escucha el nuevo tema en la voz del cantante aparece un recorrido de la carrera del mejor futbolista de la historia. “Venime a buscar cuando ya no me tengas más, vení por mi amor cuando no te lo pueda dar. El mundo tengo a mis pies, no lloren por mi esta vez, las flores marchitas cuando no las puedo ver”, dice la primera estrofa de la canción.

“Perdón que me retire, y que lo hice sin avisar. Les compartí mi vida y mi soledad”, es el escribillo del tema que, según su compositor, fue creado y grabado en los últimos días, a partir de la triste noticia de la muerte de Diego Maradona.

La letra de El mundo a mis pies

Venime a buscar cuando ya no me tengas más

Vení por mi amor cuando no te lo pueda dar

El mundo tengo a mis pies, no lloren por mí esta vez

Las flores marchitan cuando no las puedo ver.





La magia es el truco que me convirtió en el rey

Tu felicidad pasaba sobre mi piel

Derecho siempre al hablar

Tan zurdo siempre al pegar

La vida es redonda y nunca se manchará





Perdón que me retire y que lo hice sin avisar

Les compartí mi vida y mi soledad





Si algo me gustaba era festejar

Vivir todas mis vidas y algunas más

Mis piernas cortaron y pude andar

Con más tiempo pude bailar

Amigo me despido, es tiempo de descansar.





El diablo se puso de amigo y no lo supe echar

Los Ángeles que me hablaron no pude escuchar

Yo soy el mismo campeón que tantas lagrimas robó

No se olviden que soy “la mano de Dios”.





Perdón que me retire y que lo haga sin avisar

Les compartí mi vida y mi soledad...

Perdón que me retire y que lo haga sin avisar

Les compartí mi vida y mi soledad...

A lo largo de su vida, Maradona ha sido fuente de inspiración para muchos artistas, algunos de los cuales se dieron el gusto de interpretar sus canciones frente al ídolo. Tal fue el caso de Rodrigo y La mano de Dios, tema que el cuartetero le cantó en Cuba frente a las cámaras de Versus, que registraron el momento. También el de Manu Chao, quien le dedicó La vida es una tómbola en vivo y, en sus época junto a Mano Negra, compuso Santa Maradona. O el de Charly García, quien le hizo una versión acústica de Maradona Blues.

Pero la lista de composiciones dedicadas al astro es muy extensa. Andrés Ciro Martínez, junto a Los Piojos, le escribió el clásico Maradó. Gustavo Cordera, junto a Bersuit Vergarabat, lo homenajeó con El baile de la gambeta. Andrés Calamaro le cantó el tema Maradona. Los ratones paranoicos, con Juanse a la cabeza, grabaron Para siempre Diego. Y Guillermo Bonetto, de Los Cafres, lo deleitó con Capitán Pelusa.

