De organizar shows en el living de su casa a ser productora en Broadway: la argentina que elige a las futuras estrellas de Netflix, Amazon y Disney

“Que le brillen los ojos” es una de las cualidades que Valentina Berger busca en los candidatos en cada casting. “Es algo difícil de explicar, pero me tiene que generar algo”, dijo la productora en diálogo con Teleshow . La argentina de 32 años que vivió casi media vida en Nueva York, entre las luces de Broadway, ahora es una de las encargadas de elegir los talentos que serán las próximas figuras de plataformas como Netflix, Disney y Amazon.

Valentina vivía en Buenos Aires con su abuela, sus papás se acababan de separar y ella había terminado la secundaria, cuando gracias a una beca pudo cumplir un sueño que venía desde hace tiempo resonando en su cabeza: estudiar afuera. Fue así que se mudó a Manhattan para hacer la carrera de Performing Arts Management.

“Si puedo conseguirlo allí, lo conseguiré en todas partes, está en tus manos, Nueva York, Nueva York”, reza la famosa canción de Frank Sinatra y así fue el caso de Valentina, que luego de pasar tres meses en la gran manzana en el 2008 haciendo un curso de verano, supo que ese era su lugar en el mundo: “Ahí hice el click, quería estar en Broadway y vivir del arte y sabía que de alguna forma lo iba a conseguir”.

Su espíritu de productora la acompañó desde muy chica, cuando ni sabía sobre la existencia de una mítica avenida newyorkina: “A los cuatro o cinco años organizaba shows con mis hermanos en el living. Desde muy muy chica siempre tuve fascinación por lo artístico, el arte siempre me movilizó. Salíamos a comer con mi familia y siempre pedía ir a lugares con música en vivo”. A eso le siguió su fanatismo por las películas musicales: “Iba a todas las muestras de canto y teatro de mis amigos”.

Aunque desde aquellos años sabía que su pasión estaba debajo del escenario, entendió que es importante estar en escena para poder conocer bien todo todos los aspectos de una obra entonces estudió canto, danza y teatro y participó de varias obras en la secundaria y en Nueva York, como materia en su carrera. “Lo que más me atrae de la producción es el poder generar proyectos y no tener que esperar a que lleguen. Me encanta desarrollar un proyecto desde que es una idea hasta que se estrena en Broadway o en cualquier escenario del mundo”, contó y confesó que siempre estuvo de ese lado y que nunca se presentó a una audición.

La directora de la Go Broadway, la academia de artistas en la Gran Manzana, estará a cargo de la versión latinoamericana de lo que ella misma define como “el Linkedin de los artistas”, la plataforma Backstage donde los actores pueden mostrar su trabajo y conseguir oportunidades. En menos de un mes, más de cien mil artistas subieron sus currículums en busca de una oportunidad.

La idea de crear una versión en español de la castinera de donde hace años salieron reconocidos nombres como el de Sandra Bullock por ejemplo, surgió de una pregunta recurrente que Valentina escuchaba de sus alumnos, “¿cómo consigo audiciones?”. “Pensé en construir una plataforma propia de GO Broadway y que forme parte de nuestro campus virtual pero últimamente opte por asociarme con una que ya existe, funciona de maravilla y además, tiene la mayor cantidad de castings y audiciones del mundo. Los contacté, les conté mi idea y accedieron a traducir la plataforma y localizarla para cada país en latinoamérica”.

Para ella, no solo es importante lo que pasa arriba del escenario a la hora de encontrar un talento: “Priorizo mucho el profesionalismo y la ética de trabajo. Me fijo en detalles como cómo redactan un email, como nombran los archivos que adjuntan, si llegan puntuales, que tipos de preguntas hacen, si son amables con el staff de la audición y puedo nombrar varias cosas más. Sé que voy a pasar muchas horas con esta persona entonces esas cualidades importan porque me dicen mucho de su personalidad”.

Con las luces de Broadway apagadas por la pandemia, Valentina sigue sumando contenido y clases on line a su plataforma. Feliz con la vuelta a los teatros porteños, planea hacer el musical Rent, en marzo 2021 y al estar ella lejos, será justamente a través de la plataforma Backstage por donde realizará las audiciones: “Los ensayos van a ser virtuales en su mayoría y estaré el día del rodaje seguramente. Lo mas importante para hacer proyectos a distancia es rodearse de un buen equipo en el que uno puede confiar y delegar, un sistema muy organizado de trabajo y buena comunicación”.

Sobre lo que ocurre en Nueva York, reflexionó: “Acá fuimos los primeros en cerrar y seremos los últimos en abrir. Los eventos en vivo nunca van a reemplazar la experiencia en el teatro o en la clase, pero, usada adecuadamente, la tecnología puede acompañar los procesos de producción y formación artística, sobre todo llegando a públicos y estudiantes nuevos a los que antes no se tenía alcance”.

Para ella, “Broadway va a tardar en volver a la normalidad” ya que deberá pasar tiempo para que el público vuelva a sentirse seguro en una sala, por eso aguarda ansiosa la vacuna: “Creo que va a haber cambios en varios aspectos: no todas las obras van a poder volver, las temáticas de las obras nuevas imagino que van a ser más felices, más positivas que es lo que el público va a necesitar después de un año así. Creo que los productores van a invertir en filmar sus obras mejor también y le van a perder un poco el miedo al streaming”.

“El teatro no va a ser lo mismo y creo que está bien porque nosotros tampoco somos lo mismo que éramos al principio de este año y el teatro es un reflejo de la sociedad”, cerró.

