La argentina que forma artistas latinos en Nueva York cuenta cómo será la vuelta de los musicales en Broadway

Mientras hurgaba en una cartera que no usaba hace mucho tiempo, Valentina Berger (30) encontró un ticket de la última vez que fue a ver un musical de Broadway. Tiene fecha del 10 de marzo de 2020. Dos días después, cuenta a Infobae, cerraron todos los teatros de Manhattan.

Hoy, casi cinco meses más tarde, la Avenida más larga de Nueva York, meca de los musicales, parece detenida en el tiempo . Es una Avenida fantasma .

Basta con recorrer la zona: boleterías cerradas, luces apagadas y carteles que anuncian obras que jamás llegaron a estrenar. Tal es el caso de la tan esperada Company o The minutes. Otras, como Mrs. Doubtfire, apenas pudieron hacer dos o tres funciones, para las que se habían preparado durante meses.

Con más de 140 millones de espectadores acumulados y unos ingresos globales que superan los 6.000 millones de dólares, "El fantasma de la ópera" ocupa el primer puesto de la lista de espectáculos de mayor permanencia en cartel en la historia de Broadway (Nicolás Manassi)

Además de los 40 teatros que conforman el Circuito de Broadway, a lo largo de Avenida hay un sinfín de bares y restaurantes que trabajan a la par de las obras musicales porque suelen ser sede de encuentro del público. “Todo eso también está cerrado”, cuenta Valentina.

El famoso Sardi‘s bajó sus persianas el mismo día que los teatros. “En ese momento, aunque los restaurantes podían seguir abiertos, decidieron cerrar porque se sentían parte de la comunidad de Broadway. Ellen’s Stardust Diner, reconocido por ser el lugar donde los mozos cantan, está a punto de cerrar . El dueño debe varios meses de alquiler y ya no puede sostenerlo”, agrega.

La mítica cafetería Ellen‘s Stardust Diner, ambientada en los años 50, estaría a punto de cerrar (Nicolás Manassi)

Radicada en Nueva York desde hace más de una década, Valentina Berger llegó a Manhattan a los 19 años para estudiar la carrera de Performing Arts Management (Gestión de artes escénicas). Un año después, cuenta a este medio, creó GO Broadway: el programa de formación en teatro musical más reconocido de Latinoamérica. Por él pasaron más de 500 alumnos, entre ellos, los argentinos Ángela Torres, Karina “La Princesita”, Florencia Otero, Germán Tripel y Emilia Attías.

Madre de Benjamín (5) y Sofía (2), por las noches Berger procura acostar a sus hijos temprano para poder ir al teatro. “Lo hago entre tres y cuatro veces por semana. Es parte de mi trabajo”, sintetiza Valentina que, además, trabajó en grandes producciones, como Mamma mía, Matilda y Spider-Man: Turn off the Dark.

Izquierda. Valentina Berger creadora de “GO Broadway”: el programa de formación en teatro musical más reconocido de Latinoamérica. Derecha. El ticket de la última obra que fue a ver en Broadway tiene fecha del 10 de marzo. Dos días después, todos los teatros de la Avenida cerraron (Nicolás Manassi)

Por su vasta experiencia en la industria de Broadway, Berger sostiene que, tanto para los turistas extranjeros como para los locales, hay toda una mística en ir a ver musicales . “A mí, por ejemplo, me encanta ir a tomar algo a Glass House Tavern donde, por lo general, va la gente que trabaja en Broadway. Otro lugar que frecuento, sobre todo después de los estrenos, se llama Marie’s Crisis Café. Es un cantobar chiquito, que queda en el West Village, donde hay un pianista que toca todas las canciones de los musicales”, cuenta.

Cinco meses después de que las boleterías de Broadway bajaran sus persianas los interrogantes se mantienen. ¿Qué va a pasar con los musicales? ¿Cuánto dinero se perdió? ¿Van a volver a abrir los teatros? ¿Cuándo? ¿De qué manera? En comunicación telefónica con Infobae, desde la Gran Manzana, Berger responde esas y otras respuestas.

Solo en 2019, el circuito Broadway generó 14.7 billones de dólares para la ciudad de Nueva York (Nicolás Manassi)

-¿Por qué Broadway no puede abrir todavía?

-Porque no dan los números. Broadway no puede funcionar con menos del 70% de su capacidad, ya que no se puede sostener el costo de una producción. De hecho, en circunstancias normales, si una obra no llega al 70% de ocupación durante más de tres semanas, la bajan de cartelera. Por otro lado está el tema del público. Un gran porcentaje de los espectadores es mayor de 65 años y, por lo tanto, población de riesgo.

-¿Cuánto dinero se perdió?

-Broadway es una industria que, la temporada pasada, generó 14.7 billones de dólares para la ciudad de Nueva York. Tiene gran influencia sobre muchos otros sectores de la ciudad, como restaurantes, bares, hoteles, y las pérdidas por el cierre se sienten en todos los niveles. No hay ningún sector al que no le afecte.

Al momento del cierre, el 12 de marzo pasado, en Broadway había 31 obras en cartelera y varias más a punto de estrenar (Nicolás Manassi)

-¿Qué va a cambiar en Broadway cuando reabra?

-Creo que va a haber cambios en varios aspectos. El principal es que no todas los musicales van a poder volver. Solo por dar un ejemplo: El Fantasma de la ópera, por lo general, funciona con turistas internacionales. Mientras las fronteras permanezcan cerradas va ser difícil que reabra. Por otro lado, las temáticas de las obras van a tener que ser más felices, más positivas. Después de un año tan oscuro, el público va a querer divertirse. Por último, creo que los productores van a apostar obras de presupuestos más chicos, con menos personas en el escenario y sin tanto despliegue. También pienso que van a invertir en filmar mejor sus obras y le van a perder un poco el miedo al streaming.

-¿Cómo va a ser volver a la “normalidad”? ¿Piensan hacer remodelaciones en los teatros?

-Fuimos los primeros en cerrar y seremos los últimos en abrir. Esto nos permitirá aprender de otras industrias, ver qué funciona y qué no. Las remodelaciones no están en la mira. Primero, porque varios teatros de Broadway tienen más de 100 años, butacas muy pegadas, pasillos angostos y baños chicos. Así sería muy difícil mantener el 70% de la ocupación y, como contrapartida distanciamiento, y el público no se sentiría seguro. Están apostando fuerte a que salga la vacuna contra el coronavirus. El Broadway League anunció que se darán reembolsos hasta el 3 de enero, pero varias obras ya han anunciado que volverán en marzo o abril de 2021 ya que enero y febrero son meses muy lentos para Broadway.

-Con respecto a GO Broadway, ¿qué planes tenés para más adelante?

-Durante estos meses, desarrollamos una plataforma de clases virtuales (Go-Broadway.teachable) por la que, desde el marzo, pasaron más de 15 mil alumnos de catorce países. También estoy apostando a la producción vía streaming con la obra Los últimos 5 años protagonizada por Florencia Otero y Germán Tripel. Por otro lado, ya estamos planeando el ciclo 2021. Lo más probables es que hagamos un viaje a Medellín (Colombia) con nuestros alumnos. Es la capital de la creatividad de donde salieron Sebastián Yatra, Maluma y Juanes, todos artistas muy grosos. Va a ser un GO Broadway distinto, súper enriquecedor.

*Agradecimientos: Shirly Potaz. Video y fotos: Nicolás Manassi.

