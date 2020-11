Cande Tinelli compartió una foto junto a Coti Sorokin con un provocador mensaje contra los haters

Cande Tinelli y Coti Sorokin

Luego de pasar un fin de semana romántico en Mendoza, Cande Tinelli y Coti Sorokin blanquearon su relación y ya se muestran sin problemas tanto en las redes sociales como en lugares públicos sin ánimos de ocultarse.

La semana pasada la ex mujer del cantante Valeria Larrarte, estalló de furia por una foto de la pareja saliendo de cenar. Si bien aseguró que está divorciada desde hace tiempo, dijo sentirse decepcionada por la forma en que su ex marido dio a conocer su nueva relación.

Tras una serie de sugestivos comentarios en su cuenta de Instagram, Larrarte explicó las razones que la llevaron a hacer esos posteos. “Por mi parte no tengo mucho más que decir. Sentí que en ese momento tenía que decir lo que dije desde el lado de la ironía, que por ahí si la gente no me conoce no lo entiende y lo interpreta de manera diferente, pero fue simplemente eso”, lanzó haciéndose cargo de sus dichos.

Ahora, Cande Tinelli un poco cansada de la mala onda de los haters compartió en su cuenta de Instagram una foto junto a Coti e irónica escribió: “Posibles títulos: ‘dos faloperos’ / ‘uno peor que el otro’ / ‘no llegan ni a navidad’. Pueden elegir”.

Sin importar lo que digan los demás de su relación, la pareja sigue adelante. Hace algunos días y consultado por su actual estado Coti respondió: “Siempre. Siempre bien acompañado”.

Aunque ahora no quiere brindar detalles, fue el mismo Sorokin con Cande quien confirmó la relación al poner ambos la misma foto en la que se los veía juntos en un hotel en Mendoza. “No puede ser”, escribió junto a un corazón, y la diseñadora de ropa comentó con un emoji de una cara babeando y otra con corazones en lugar de ojos. Ella por su parte en su cuenta había escrito: “Que estés tan solo con lo bueno que estás” y él le comentó con emojis de corazones.

Esta mañana, en Los ángeles de la mañana, Ana Rosenfeld, abogada de Valeria Larrarte, reveló que Coti Sorokin solicitó un bozal legal para su ex y madre de sus cuatro hijos. “El divorcio terminó, lo económico está arreglado. Lo único que sí es que apelé al bozal legal, porque yo entiendo que el bozal legal puede ser una medida preventiva cuando en realidad la otra persona va a hablar del otro, que lo puede lastimar”, explicó la letrada.

“No hay multa si se rompe el bozal. La apelación tiene que ver más que nada porque ella (Valeria) dice ‘¿yo por qué no puedo contar mi vida? Yo viví 25 años al lado de una persona y no creo que ninguna medida cautelar pueda decir qué yo no pueda contar mi experiencia’”, añadió, citando a su representada.

