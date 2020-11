Por primera vez Coti Sorokin habló de su romance con Cande Tinelli: “Siempre bien acompañado”

(@candelariatinelli)

Luego de los crecientes rumores de romance, Coti Sorokin y Cande Tinelli ya no pudieron ocultarse más y compartieron en sus redes sociales su primera imagen pública juntos. Ahora, por primera vez el músico habló de la diseñadora.

“Te vimos muy bien en Mendoza, no sé si te habrá llegado la inspiración ahí”, le preguntó Noelia Antonelli en una entrevista en Estamos todos conectados, por la Tv Pública a lo que el cantante respondió: “Siempre llega la inspiración. Los lugares lindos son muy inspiradores”.

Insistente, la conductora siguió: “¿Y la compañía bien? ¿Bien acompañado? ¿Estás bien?”. Algo incómodo, reconoció: “Siempre. Siempre bien acompañado”. “Te vimos en las redes...”, siguió la periodista pero él prefirió esquivar el tema y tomó su guitarra para empezó a tocarla.

Aunque ahora no quiere brindar detalles, fue el mismo Sorokin con Cande quien confirmó la relación al poner ambos la misma foto en la que se los veía juntos en un hotel en Mendoza. “No puede ser”, escribió junto a un corazón, y la diseñadora de ropa comentó con un emoji de una cara babeando y otra con corazones en lugar de ojos. Ella por su parte en su cuenta había escrito: “Que estés tan solo con lo bueno que estás” y él le comentó con emojis de corazones.

Entre ambas publicaciones sumaron unos sesenta mil “Me gusta” y casi cien comentarios: “Qué lindo que blanquearon”, “Los amo juntos”, “Los encuentros son perfectos”, “Lo publicaste porque ya te descubríeron Chinwenwencha”, “Voy a decir algo y que la historia me juzgue: Amo” y “Qué lindos verlos así, Cande, te adoro, ojalá fueras mi amiga”.

Desde hacía días que sonaban los rumores de romance. El periodista Rodrigo Lussich fue quien dio la noticia y aseguró que la joven de 30 y el músico de 47 aún no confirmaban en público su relación porque él estaba divorciándose. Luego agregó que las primeras salidas públicas de la pareja fueron en grupo con otros amigos, buscando despistar a la prensa para que parecieran ciertas coincidencias y que tampoco fueran vistos los dos solos.

Cande estaba soltera desde julio, cuando confirmó a través de sus redes sociales que estaba separada de Federico Giuliani, mientras que Coti está terminando su divorcio de Valeria Larrarte, con quien estuvo en pareja durante más de 25 años. Juntos, son padres de dos pares de mellizos: Maia e Iván, quienes nacieron en 1995, y Leyre y Dylan, en 2004.

La ex del autor de temas como “Bailemos” o “Nada fue un error” se mostró enojada, no con el nuevo romance, sino con cómo se manejó su ex. “Me sentí un poco decepcionada (...) ya que siempre habíamos sido tan reservados y habíamos cuidado a la familia”, indicó la empresaria a través de un audio que le envió a Tomás Dente en Nosotros a la mañana, por El Trece.

“Y no se cuidó a mis hijos menores, en este caso, que se enteraron por las redes. Me sentí muy defraudada”, agregó Larrarte, y aclaró: “No es más que eso. No tiene que ver con el despecho ni nada, porque ya estamos divorciados. Es algo que ya se masticó”.

