Luciano Pereyra y la cuarentena: “Hubo momentos de felicidad y otros muy tristes y duros”

El cantautor está feliz de volver a los escenarios a cantar y tocar con su banda

Luciano Pereyra tiene 39 años y editó 13 álbumes a lo largo de más de dos décadas de trayectoria. Vendió más de 1 millón de discos, cantó para el papa Juan Pablo II en el Vaticano y se dio el gusto de tocar con el reconocido pianista chino Lang Lang. Está acostumbrado a viajar realizando giras por el mundo, sin embargo este año debió frenar su rutina vertiginosa por la pandemia y posponer algunos proyectos.

“La música es un sinónimo de eje para mí, la música siempre me ayuda a nivelar”, dijo el cantautor en una entrevista con Teleshow desde su casa de Luján, donde estuvo con su novia, Julia, y sus perros durante casi todos los meses de cuarentena. Más allá de las complicaciones, no paró de trabajar y lanzó el videoclip “Eres perfecta”. Luciano se prepara para cantar este tema y sus hits en su primer show vía streaming que realizará en el teatro Ópera, un lugar especial para él ya que allí había presentado su primer disco, Amaneciendo, en 1998.

A solas con Teleshow: el artista contó cómo fue grabar el videoclip "Eres perfecta" en plena pandemia

—¿Qué expectativas tenés para el show del 21 de noviembre en el Ópera?

—Tengo ansiedad después de muchos meses poder hacer un concierto y en un lugar tan icónico como el Ópera porque fue mi primer teatro en la calle Corrientes hace 22 años. Y ahora con un faltante esencial que es el público de manera presencial. Por otro lado, con la alegría de que nos vamos a volver a juntar con la banda. Nos vimos en los ensayos, fue muy fuerte la sensación de encontrarnos después de tantos meses, de no poder darnos un abrazo para saludarnos, pero con muchas ganas de juntarnos y de volver a hacer música. Así que estoy feliz.

—¿Qué diferencia tendrá la ausencia del público?

—Creo que es una adrenalina distinta porque no deja de ser un concierto en el que la gente va a estar escuchando y viendo. Me imagino cómo la gente lo va a estar disfrutando desde su casa, en qué momento se van a levantar a bailar, si algunas parejas con las baladas románticas van a chapar en el medio de su casa, qué van a comer... me resulta hasta entretenido. Hay que adaptarse a los conciertos de esta manera. Ojalá se termine pronto porque no hay nada como los conciertos presenciales.

"Eres perfecta", el nuevo videoclip que el artista grabó con "Jujuy" Jiménez

—Lanzaste el videoclip del tema “Eres perfecta”, ¿cómo fue grabarlo en medio de la pandemia?

—Con mucho menos gente para la realización, con todos los protocolos y permisos para hacer un video de estas características. Fue buenísimo reencontrarme con el equipo de producción, con Diego Tucci que fue el director de este y otros videos míos. Todos nos hisopamos y fue muy loco el reencuentro, estar buscando la distancia de cuidarnos. Se hizo cerca de Luján, de mi ciudad, en una zona que conozco mucho, San Andrés de Giles, Villa Ruiz, en una estación de servicio icónica de ese pueblo. Fue una bendición hacer el video y volver un poco a la normalidad, a lo cotidiano, y tenerla a Sofi Jujuy (Jiménez) como protagonista, con su buena vibra y su buena energía. Es una excelente persona y una gran profesional, nos divertimos muchísimo, pegamos muy buena onda y la pasamos muy bien.

—¿Quién es perfecta en tu vida? No me podés contestar tu mamá…

—Me estás diciendo qué responder, al final no puedo responder lo que quiero. Es como si yo te diga lo que tenés que preguntar. No, me estás cambiando los roles... ¿Qué pasó? (risas).

—Bueno, contestame lo primero que se te viene a la cabeza.

—Una vez le pregunté a Horacio Guarany: “¿Cuál es el vino perfecto para vos?”. Se me quedó mirando y me dijo: “El vino perfecto es aquel que te gusta”. No se trata del envase, la marca, el marketing, sino lo que a vos te gusta hace que sea perfecto. En este caso, que esa persona a la que amás resulte perfecta a tus ojos. La que Dios te mandó para vos, eso lo hace perfecto. Creo que es una canción que muchos hombres van a dedicar a sus mujeres, va justo para eso. Pero al margen de eso, para mí hay muchas cosas que son muy perfectas en la vida, más allá de estar en pareja... Las estaciones de este año fueron perfectas porque las disfruté en mi casa. Desde el mismo ventanal vi cómo los árboles cambiaron de color, el caer las hojas, los pájaros hacerse nido, los sonidos. La naturaleza es tan perfecta. Por ejemplo yo posteé un día: “Qué hermoso es el día de lluvia, me parece una jornada de tarde perfecta”. A mucha gente no le gusta la lluvia. Pero es lo que a vos te guste lo que hace que lo que tengas frente tuyo sea perfecto.

Luciano Pereyra y su novia Julia pasaron los meses de cuarentena en Luján

—Sé que no te gusta hablar mucho de tu vida privada, pero igual te pregunto. Ahora estás en pareja, con Julia, ¿cómo va la relación?

—El tema no es mi pareja, es la canción.

—¿Le dedicaste a ella “Eres perfecta”?

—Le dediqué otras canciones.

—¿Las canciones eran de amor y de cariño?

—Reggaetón, chamamés, bailamos mucho chamamé (risas).

—Entonces, ¿del corazón estás bien?

—Sí, claro muy bien. Siempre es muy importante estar bien del corazón.

—"Eres perfecta" forma parte de tu nuevo disco, ¿cómo es el proceso de creación de este álbum?

—Esta canción forma parte de este nuevo material que ya empezamos a dar a conocer con “Te estás enamorando de mí” que hice junto a Greeicy. Después lanzamos “Me mentiste” y vino la colaboración del tema “Me enamoré de ti” que cantó David Bisbal y yo compuse. Tenía ganas de grabar y justo se dio la colaboración con el mejor pianista del mundo (Lang Lang). La verdad que fue fantástico. Al disco lo íbamos a lanzar este año, pero la pandemia demoró la presentación y el proceso para terminarlo. Sigo trabajando en este material en el que hay colaboraciones con diferentes artistas de México, Chile, España. Seguramente el año que viene lo tendremos terminado, le daremos nombre y ahí presentaremos el disco completo, pero mientras tanto seguiremos lanzando canciones.

Luciano explicó cómo vivió la cuarentena e hizo un análisis de su carrera artística

—¿Tus letras son autorreferenciales?

—No todas, en este caso sí porque la nombro a mi mamá, la letra dice “Doña Ángela". Tengo la bendición de que por mi trabajo viajo mucho, entonces estás en contacto con diferentes acentos, culturas, comidas, olores, con diferente música. A mí me gusta el ejercicio de escuchar así que cuando viajo todo lo que escucho puede terminar en una canción o no. Pero cuando escuchás diferentes historias y demás por ahí de gente muy cercana, terminás haciendo una historia. En algún momento creo que es hasta lógico que algo autorreferencial haya en la historia vivida o similar, pero no precisamente tiene que ser algo que me haya ocurrido pura y exclusivamente a mí.

—¿Cómo te sentiste en esta cuarentena? ¿Tuviste momentos de angustia, de tener altibajos por lo que está pasando en esta pandemia?

—Hubo momentos muy buenos de felicidad, de disfrutar y momentos muy tristes, muy duros, sobre todo siendo una persona que estoy muy acostumbrada a los viajes, a estar constantemente de un lado para el otro. Prácticamente estuve durmiendo casi un año en mi casa, cosa que nunca me ocurrió en mi vida, de manera cotidiana todos los días. Entonces fue muy loco, pero fue una adaptación, de aprendizaje, de domar o entrenar la paciencia y tratar siempre de mantener hasta donde se podía el equilibrio. Pero gracias a Dios que para todo eso estaba la música. Para mí siempre la música es un sinónimo de eje para mí, la música siempre me ayuda a nivelar.

—Si mirás para atrás y ves lo que hiciste hasta ahora y te fijás en tu presente. ¿Estás feliz con lo que construiste en tu vida y tu carrera?

—Si miro para atrás desde el presente me gusta mirar hacia el futuro. Me encanta mirar para lo que viene, ir para adelante. Frases trilladas como: “El pasado ya pasó, el futuro no se sabe y el presente es hoy”. Hoy es esta nueva canción, pero todo lo que he vivido estos años fue para llegar a este presente. El resultado de todo lo que vivo hoy es fruto del esfuerzo, el sacrificio, el trabajo, de estudiar, seguir perfeccionándome, aprendiendo y creciendo. No sé otra manera que no sea trabajando. Vi a mis padres trabajar toda la vida, los vi levantar su casa con sus propias manos, lograron sus objetivos mérito del trabajo. Mi presente hoy es gracias al legado de mis padres, y por poner en práctica lo que aprendí de ellos.

SEGUÍ LEYENDO

Florencia Peña, a horas de debutar con programa propio en Telefe: “La verdad que me la estoy jugando”

Desencuentros, convivencia forzada y el fin del mito de Cupido: los famosos que se separaron en cuarentena y afrontan un duelo doble