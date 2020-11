A solas con Pedro Pascal, protagonista de The Mandalorian: "Star Wars refleja lo que es nuestra realidad como seres humanos”

El actor chileno es una de las figuras ascendentes en la industria audiovisual estadounidense y su consolidación se dio de la mano del protagónico en The Mandalorian, la serie que se estrena en Latinoamérica este martes 17 de noviembre con la llegada del servicio de streaming Disney Plus. La ficción es el primer live action de Star Wars para la televisión y el producto insignia de esta nueva oferta televisiva. “Supe que iba a ser algo importante tan pronto dijeron Star Wars”, contó el actor en conversación con Infobae y agregó: “Cuando recibís un oferta así, no podés dudar”.

En tan solo cinco años, Pascal hizo un camino siempre lleno de desafíos: pasó de Game Of Thrones con su Oberyn Martell a protagonizar The Mandalorian. En el medio protagonizó Narcos en Netflix como el agente Javier Peña y participó en las sagas cinematográficas Kingsman y The Equalizer y, en cuanto se pueda, se lo podrá ver en pantalla grande como villano de Mujer Maravilla 1984.

Sin embargo, su llegada a The Mandalorian cambió todo para el actor: "Apenas me contaron de qué se trataba llamé a mis representantes y les dije: “Me están pidiendo que sea parte de algo que es realmente importante”. La serie sigue las (des)venturas de cazarrecompensas con la misión de proteger al popular personaje que internet bautizó como “Baby Yoda”. Elogiada por la crítica y espectadores, la serie se estrenó en algunas partes del mundo con éxito desde el capítulo uno. A partir del martes, se van a poder ver en Argentina los ocho episodios de la primera temporada y los tres la estrenados de la segunda que salen todos los viernes.

-¿Cómo se sintió ponerte el casco del mandaloriano? ¿Te acordás de esa primera vez?

-Lo primero que pensé es “no se ve muy bien con el casco”, pero tuve una impresión muy clara desde la primera vez que me lo puse. Si creciste jugando con los juguetes y viendo las películas de Star Wars, y después te ves a vos mismo ahí y... es un momento fantástico. Personificás la imagen que tenías en tu imaginación de cuando eras niño y es eso, me podés citar textualmente: “¡Fue un momento fantástico!”.

-¿Tomaste de referencia la interpretación de Jeremy Bulloch como Boba Fett en las sagas de películas?

-Sí, aunque a medida que la historia avance, la separación entre Boba Fett y el mandaloriano está bien definida.

-¿Cuáles son las diferencias en el tono entre el mundo de The Mandalorian y las películas de la saga?

-Según mi experiencia con las películas, el bien y el mal están claramente definidos. Pero creo que en The Mandalorian, Jon Favreau y Dave Filoni [productores ejecutivos] crearon una especie de ida y vuelta medio peligrosa entre los dos extremos. Ahora estamos en la parte exterior de la galaxia, así que es territorio inexplorado y mundos que no hemos visto antes. Y en estos mundos, se siente como si hubiera más en juego. Hay una sensación que recuerda al lejano Oeste -clara referencia estética y narrativa de la serie-. El programa está construido alrededor de todo lo que ya se conoce de Star Wars, pero esto es algo nuevo y provocador. Eso se ve en el avance claramente.

29/10/2020 Baby Yoda y Mando en The Mandalorian, la serie de Star Wars POLITICA CULTURA STAR WARS

-¿Qué es esa parte más provocadora que mencionás de The Mandalorian a diferencia de Star Wars?

-Creo que a lo que las personas más han reaccionado es a esta sensación más oscura y provocadora del programa. Es Star Wars pero mucho más impredecible. Es decir, cuando estás en la Estrella de la Muerte sabes que estás en la Estrella de la Muerte, cuando estás con la ropa y la paleta de colores suave del desierto, puedes sentirse muy Skywalker. Aquí, siento que siempre estamos en callejones. Estamos en la parte trasera. Es oscuro, provocador e impredecible. Es salvaje y me encanta.

El lanzamiento de Disney Plus en Estados Unidos y otras partes del mundo contaba con The Mandalorian como el as de espadas. Sin una abundante oferta de contenido original, pero sí robusta al tener los productos de Disney, Pixar, Star Wars, Marvel y Nathional Geographic, la plataforma confiaba en este live action de Star Wars como punta de lanza para entrar en los hogares. De altísima calidad visual y narrativa, la creación de Jon Favreu (El Rey Leon, Iron Man) y Dave Feloni (Clone Wars, Rebels) logró convencer a los fans de Star Wars por el corte tan fiel a la trilogía original, pero también a la prensa especializada por la construcción de este personaje más salido de las locaciones de Almería donde se filmaban los spaghetti western que de una galaxia muy muy lejana.

-¿Esa fue la primera reunión y ahí te enteraste de todo?

-A ver, cuando conocí a Jon, en realidad estaba terminando una llamada telefónica muy molesta cuando él salió al estacionamiento para saludarme. Me miraba como si pensara que yo estaba perdido o algo así, pero me llevó a esta sala y ahí conocí a Dave Filoni. Ahí es donde vi las ilustraciones de la historia de pared a pared. Eran las imágenes de Star Wars más hermosas que pudieras imaginarte. Les pregunté: “Bueno, ¿para qué papel tengo que audicionar? ¿Esta criatura? ¿Este robot? ¿Qué?" y les dije: "Saben, en realidad, no soy actor de voz…”. Les di todo un discurso y se veían confundidos y me dijeron: “Sos el Mandaloriano”. Llamé a mis representantes de inmediato y les dije: “Me están pidiendo que sea parte de algo que es realmente importante”.

-¿Cuánto te contaron, si es que lo hicieron, sobre la historia de tu personaje? ¿Te dieron referencias para ver?

-Me dijeron que viera películas de Akira Kurosawa y Sergio Leone, y me mencionaron The Good, The Bad And The Ugly. Sobre la historia de mi personaje, todavía es un secreto.

-Pero vos conocés los secretos... ¿o no?

-Sí. Hay mucho por descubrir sobre él, pero cuando ves la silueta del personaje, es esta persona que está totalmente cubierta de armadura. Su historia está oculta. Es una persona envuelta en misterio y eso se representa en su aspecto físico. Van a encontrarán diferentes formas de desentrañar eso.

"The Child", también conocido como Baby Yoda, es el personaje revelación de esta historia ya que es sensación en redes sociales. También es parte de una estrategia de marketing como el productor a vender de acá a muchos años.

-The Mandalorian transcurre cinco años después de Star Wars Episodio VI: El Regreso del Jedi. ¿Volviste a ver las películas de la trilogía original para familiarizarte con el paisaje?

-Lo hice. Volví a mirar todas las películas en el orden en que se lanzaron y pensé: “Primero déjenme volver a mi niñez y mirar a Harrison Ford y Carrie Fisher”. Me encantó.

-Star Wars siempre se caracterizó por tocar temas universales. Con el cambio de la historia, ¿crees que The Mandalorian toca temas universales también?

-Siento que hay temas universales en todas las historias de Star Wars. Irónicamente, a pesar de que esto es fantasía y ciencia ficción, creo que el programa refleja el mundo en que vivimos a través de su inclusión, diversidad y conflicto de estos puntos, así como a través de los temas del bien versus el mal. Siento que el tono de esta serie es un poco más similar al de El Imperio Contraataca, un episodio más crudo y provocador. Cuando vi las películas de nuevo, me di cuenta: la guerra, el conflicto personal y familiar, el viaje personal y las relaciones personales, Star Wars refleja en muchas maneras lo que es nuestra realidad como seres humanos en este planeta.