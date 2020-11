Ángela Torres se animó a hacerse un original tatuaje con el personaje de su película favorita

Ängela Torres

Después de lanzar Flotando, el nuevo single que formará parte del EP La Niña de Fuego, que se estará editando en breve bajo el sello de Warner Music, Ángela Torres decidió tomarse un tiempo para realizarse un particular tatuaje en el brazo. ¿De qué se trata? Ni más ni menos que del personaje de animación Coraline, protagonista de la película estadounidense Coraline y la puerta secreta, escrita y dirigida por Henry Selick y basada en la novela de Neil Gaiman, que se estrenó en el año 2009.

La actriz y cantante eligió este diseño no sólo por tratarse de una de las películas favoritas de su infancia sino, también, porque dijo sentirse muy identificada con este dibujo animado que representa a una niña fuerte y con carácter. Y, por eso, decidió recurrir a las manos de la tatuadora Florencia González Tizón, una de las pioneras en utilizar el estilo Watercolor en la Argentina, que se especializa en este tipo de diseños.

El tatuaje de Ángela Torres

Sin embargo, el tatuaje de Ángela no terminó ahí. ¿Qué fue lo que decidió agregarle para hacerlo aún más llamativo? Ni más ni menos que un cartón de jugo, en cuyo frente se puede apreciar un emoji con una carita sonrojada, que ella suele utilizar bastante seguido en sus mensajes, y un corazón. Y esto se suma al par de ojos de intensa mirada, que la nieta de Lolita Torres ya tenía dibujada en el dorso de la mano.

Ängela en pleno proceso de tatuaje

Después de haber demostrado su talento en televisión actuando en tiras como Patito Feo, Esperanza Mía y Simona; en cine, trabajando en películas como Gilda, no me arrepiento de este amor y Los padecientes; y en teatro, dónde hizo La novicia rebelde, Peter Pan, todos podemos volar y El Diario de Ana Frank, entre otras obras, además de haber participado en realities como Tu cara me suena y Bailando por un sueño, Ángela decidió abocarse a la música.

La actriz y cantante eligió al personaje de Coraline para su tatto

Durante el verano pasado, la hija de Marcelo Torres y Gloria Carrá estuvo en España, dónde se reunió con el afamado productor Alizzz, quien compuso para C Tangana, Rosalía, Becky G, Paloma Mami y Lola Índigo, entre otros artistas. Y adoptó un estilo más urbano, con el que en lo que va del año ya había lanzado los temas Aló y Guapo. Así que, seguramente, esta nueva faceta musical fue la que la animó a experimentar con nuevos tatuajes.

Ángela se muestra feliz con el diseño terminado

Cabe señalar que, en la actualidad, la actriz y cantante volvió a estar en pareja con Pepo Maurizi. Sin embargo, hace unos meses reconoció que no se trataba de una relación tradicional. “Le digo poliamor porque es la forma en la que todos comprenden de lo que hablo pero en la intimidad no sé si decimos ‘lo nuestro es poliamor’, sino que decimos que somos compañeros, nos acompañamos. Tenemos una gran comunicación y eso hace que ninguno la pase mal. Todo el tiempo nos sentimos libres de hablar con el otro sobre lo que sentimos. Y nos escuchamos. Creo que es una regla bastante importante para poder probar cosas nuevas en el amor”, había dicho Ángela.

