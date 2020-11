Maju Lozano dio detalles sobre la salud de Lío Pecoraro: “Está reaccionando bien al tratamiento”

Maju Lozano dio detalles de la salud de Lío Pecoraro (Video: "Todas las tardes" - El Nueve)

Las alarmas se encendieron el martes pasado, cuando se comunicó que por una complicación en su tratamiento contra la leucemia, Lío Pecoraro había sido trasladado a terapia intensiva del Hospital de Clínicas, donde fue conectado a un respirador y recibió transfusiones de sangre. Afortunadamente, el cuadro del periodista mejoró y ya volvió a la habitación en la que se encontraba previamente.

Maju Lozano, conductora del programa Todas las tardes, por El Nueve, donde Lío Pecoraro trabaja como panelista, hizo mención al Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre y aprovechó para agradecer a todos los que se acercaron para hacer lo propio por el periodista, y comunicó las novedades sobre su salud.

“Vamos a hablar de nuestro amigo Lío Pecoraro. Está mejor, lo han trasladado a una habitación común, donde estaba antes de que lo pasaran a terapia intensiva. Continúa con pronóstico reservado . Quiero recalcar que si tocamos de manera breve el tema es porque queremos respetar la decisión de la familia y sus allegados. Nosotros damos la información porque creemos que hay mucha gente interesada. Muchísima gente fue a donar y lo quiero agradecer, un millón de gracias”, comenzó con su relato Maju, muy emocionada y, a la vez, feliz por la evolución de su amigo y colega. De todas formas, Tatiana Schapiro, también panelista del ciclo, aclaró: “Hay que seguir yendo. Es muy importante donar”.

Maju contó que Pecoraro “abrió los ojos” y “ está reaccionando bien al tratamiento ”. En ese sentido, continuó: “Eso es un montón, él es un toro. Vamos a ser muy respetuosos con la información que vamos a dar porque es lo que corresponde. Es un estado de salud muy delicado y así lo quiere la familia. Así que desde acá todo nuestro apoyo y nuestro amor, como todas las horas de nuestros días para nuestro querido amigo, sus amigos y la familia que está ahí, al pie del cañón”.

“Él tiene unos amigos de fierro, ojalá todos tengamos la suerte de tener los amigos que tiene Lío. Estamos en carrera, ¡vamos todavía! Gracias a los que se preocupan, los que mandan mensajes y los que han ido a donar”, concluyó la conductora.

Fernando Piaggio había adelantado las novedades sobre la salud de Lío Pecoraro (Video: "El run run del espectáculo" - Crónica)

El sábado pasado, Fernando Piaggio, conductor de El run run del espectáculo, ciclo en el que Lío Pecoraro también trabaja como anfitrión, había anticipado las buenas noticias. Él contó que estaba junto a su colega cuando abrió los ojos y despertó. “Su situación es muy dura, él está haciendo que esto pueda tener su batalla, su pelea -manifestó-. Esto es un codo a codo con su energía, con su salud, con los profesionales. Pero en el día de ayer Lío despertó, abrió los ojos y está consciente de que esta lucha sigue. Sabe que no es una lucha fácil”.

“Había entrado en terapia intensiva, yo estuve a su lado. Me dijo: ‘Hierba mala nunca muere’. Esas fueron las primeras palabras que me dijo. Me lo dijo sonriendo y mirándome a los ojos. Y lo segundo que me dijo fue ‘El run run’, su programa, que le ha costado tanto”, reveló.

A pesar de estas novedades, Pecoraro continúa internado en el Hospital de Clínicas y se necesitan dadores de sangre para su tratamiento contra la leucemia, que se había complicado en los últimos días: el martes pasado fue derivado al sector de terapia intensiva.

En el parte médico difundido el viernes pasado, se detalló que el periodista “se encuentra estable” y que recibe “soporte vital con ventilación mecánica, soporte transfusional y antibióticos”. Es decir, el periodista de 45 años fue conectado a un respirador y tuvo que recibir transfusiones de sangre. Los antibióticos que le suministraron buscaron combatir un virus intrahospitalario, el principal motivo de preocupación durante la semana pasada. Con mucha voluntad y esperanza, ya se encuentra un poco mejor.

