Sofía Zámolo presentó a su beba con una tierna foto familiar: “Estamos conociendo un nuevo mundo”

Sofía Zámolo

Sofía Zámolo ha vivido muchas experiencias en sus 37 años. A raíz de su reconocido trabajo como modelo, viajó por el mundo, posó para prestigiosas revistas, se codeó con grandes personalidades del mundo del espectáculo y se convirtió en una figura de la televisión. Sin embargo, nada se compara con el día que cambió su vida para siempre: el pasado 30 de octubre, cuando nació su primera hija.

Aquel día la modelo dio a luz a California, fruto de su relación con el empresario José Félix Uriburu. La beba, que nació mediante una cesárea, pesó 3,490 kilos y midió 49 centímetros. El encargado de comunicar la noticia fue Ángel de Brito, quien publicó una foto de Zámolo besando a su pequeña, recién nacida, en el hospital.

Ahora bien, este sábado, a ocho días del nacimiento de California, Zámolo realizó la presentación “oficial” de su bebé ante su millón de seguidores en su cuenta en Instagram. Lo hizo a través de un retrato familiar, en donde se la ve a ella con su bebé descansando sobre su pecho, y a su marido contemplándola con ternura.

Junto a la foto, Zámolo escribió sobre el gran momento personal que está pasando, y aprovechó para dejarles un mensaje a sus fans: “Bienvenida California Uriburu Zámolo a nuestras vidas. Gracias por sus infinitos mensajes de amor y de bienvenida a nuestra hija. Estamos conociendo un mundo nuevo, una locura de amor, explosión de sentimientos como nunca antes imaginé en mi vida. Gracias y más gracias por todo el amor que nos mandan. Llega y se siente. Gracias por esta bendición”, manifestó, junto a un emoji con forma de corazón.

La tierna foto familiar que publicó la modelo (Foto: Instagram @sofiazamolo)

En solo unas horas el posteo superó los 70 mil “me gusta” y recibió emotivas respuestas de parte de otros famosos. Entre ellos, se destaca Evangelina Anderson, quien comentó: “¡Felicidades, Sofi! El amor más puro y genuino llegó a sus vida. Bienvenida, Cali”. Natalie Weber, por su parte, señaló: “Felicidades @sofiazamolo y Joe. ¡Los queremos mucho! ¡Son una familia hermosa!”

Celina Rucci aseguró que está “muerta de amor” con la pequeña California y le deseó felicidades a su amiga. “Bienvenida, bebota hermosa”, dijo, por su parte, Mica Vázquez.

Otras de las figuras que se manifestaron en el mismo sentido son Barbie Simons, Carolina Oltra, Nicole Neumann y Guido Záffora.

Ángel de Brito había publicado esta imagen, tomada instantes después del nacimiento de California (Foto: Twitter)

Zámolo se convirtió en madre después de 40 semanas de embarazo, después de haber transitado diversos malestares en el cuarto mes de gestación, y con una ansiedad que fue transmitiendo en las redes sociales. California, el nombre de la bebé, fue utilizado por primera vez en una novela de 1510, Las sergas de Esplandián, de Garci Rodríguez Montalvo, quien usaba esa palabra para definir a una región de las Indias cercana al paraíso terrenal, con mucha riqueza y habitada por amazonas. Y hoy es una palabra cotidiana, tratándose de un estado americano, si bien no es común como nombre.

Casada desde hace casi cuatro años con Uriburu (el 24 de noviembre celebrarán un nuevo aniversario), Sofía ha contado que la búsqueda de un hijo no fue sencilla. “Cada mes que no llega es una decepción. Llorás, te frustrás y empezás a preguntar: ‘¿Por qué yo no quedo?’ Y te empieza a doler cada vez más”, recordó -en diálogo con la revista Gente- sobre aquellos días de deseo incumplido, en los que no realizó tratamientos de fertilización, aunque sí tomó vitaminas para preparar su cuerpo, y realizaba tests caseros de ovulación para comprobar en qué días del mes tenía más chances de quedar embarazada.

