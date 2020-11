Antonio Gasalla vuelve a trabajar junto a Guillermo Marín y hará un streaming después de un complicado verano

Antonio Gasalla hizo una breve temporada en Mar del Plata el verano pasado

Antonio Gasalla hizo temporada teatral en Mar del Plata durante el verano pasado, pero debió suspender las funciones por complicaciones. El artista anunció que se bajaba del espectáculo por problemas de salud. Aunque trascendió que la venta de las entradas estaba por debajo del promedio que esperaba su productor, Guillermo Marín, cuando contrató al capocómico.

Luego, llegó la pandemia y se suspendieron las obras de teatro y las filmaciones. Por su edad avanzada y al pertenecer al grupo de riesgo, el humorista permaneció en su departamento de Recoleta acompañado por su hermano, Carlos. Pasaron varios meses hasta que el artista decidió volver a trabajar: realizará un streaming en diciembre de la mano del empresario Marín.

Gasalla hará teatro por streaming en diciembre

“Para todos los que decían que estamos peleados, Antonio va a hacer un streaming en diciembre con nosotros”, afirmó la ex pareja de Valeria Archimó en un video que publicó Pablo Cerrutti en sus redes sociales. “Yo nunca me pelee con vos. Creo que sos muy buena persona y buen profesional. Sos alguien con un gran criterio...”, le respondió el artista.

Con su particular humor, empezó a hablar de la vida amorosa de Guillermo: “Espero que una novia que querías tener la hayas conseguido porque sos de tener 3 o 4 a la vez. Una porque está casada, la otra porque quedó embarazada. ¡Mentira!...”. El empresario no paraba de reírse ante estos comentarios.

En agosto pasado, Gasalla aseguró que no quería saber nada con hacer teatro por streaming en una entrevista con Quedate en Casa: “Me parece que el teatro está medio cerrado, desaparecido, qué se yo… La gente ahora está haciendo cosas que no sé… Todo en inglés se habla. Mirá, a mí me llamaron para hacer una cosa (trasmisión vía streaming) en un galpón, que lo fui a ver -tres horas en auto para llegar-, pero no es que no tenga ganas, ya tengo mucha edad”.

Al principio, Antonio Gasalla no quería saber nada con hacer un streaming (Video: Quedate en Casa, El Nueve)

Por otro lado, no había ocultado sus ganas y su ansiedad de que el teatro volviera a resurgir como se lo conoce. “Si se abre en calle Corrientes, o donde sea, iré al teatro, porque es lo que más me gusta. Para esto del streaming me llamaron 27 veces, pero a mí me puede salir un poco horrendo”, agregó Antonio. Sin embargo, con el paso de las semanas cambió su parecer y decidió animarse a este gran desafío.

Ante la pregunta sobre su posible retiro en el corto plazo, cuestión que se estuvo rumoreando en el último tiempo, el reconocido intérprete esquivó el tema e intentó explicar en qué momento profesional se encuentra, en medio de esta situación tan particular: “No es fácil ser viejo, tener casi 78 años. Estoy acostumbrado a llevarlo con lo que la vida me dio, con lo que el público me dio”.

Por último, hizo referencia a su cuarentena y a cómo estaba atravesando este momento: “Lo que me marca el compás a mí es esta enfermedad que hay en el aire. A mí me habían encerrado, con un hermano mío, pero me empecé a vestir, a poner la ropa, a afeitarme, a ponerme el coso (tapabocas) en la cara, para salir a hacer los almacenes”.





