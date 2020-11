Susana Giménez le mandó un mensaje de aliento a Diego Maradona: “Vos podés”

Susana junto a Diego Maradona en su programa

Fueron amigos, muy amigos. De los mejores. Pero después, Diego Maradona se enojó con Susana Giménez. ¡Y hasta la llevó a la Justicia por “desobediencia”! ¿El motivo? Que ella había entrevistado en su programa a dos de sus ex mujeres, Verónica Ojeda y Claudia Villafañe, algo que en su mundo privado es considerado como una verdadera traición....

Lo cierto es que, pese a los exabruptos que el Diez ha tenido para con ella en sus momentos de mayor efervescencia, la diva nunca tuvo palabras desafortunadas hacia él. Es más, aunque no le dio el gusto de cancelar las notas con quienes habían sido sus parejas, trató siempre de minimizar los ataques de Diego. “Maradona ha cambiado una enormidad. Era un tipo bárbaro, buen amigo, gracioso y no quedó nada de eso. Creo que no supo aguantar ser el tipo más famoso de la Tierra”, había dicho hace tres años, tratando de justificar su actitud.

Pero este martes, apenas se conoció la noticia de la internación de Diego y se supo que en la noche sería intervenido quirúrgicamente por un hematoma subdural en la cabeza en la Clínica Olivos, la diva acudió a su cuenta de Instagram para escribir un mensaje que acompañó con una foto de los tiempos felices, en la que el astro le estaba firmando la camiseta argentina.

La foto que posteó Susana Giménez en su cuenta de Instagram

“¡Fuerza Diego, vos podés!”, escribió la diva junto a la imagen, que rápidamente cosechó miles de likes. Y,obviamente, muchos de sus seguidores destacaron su actitud, al preocuparse por la salud del ídolo sin importar la cantidad de veces que éste se refirió a ella de manera despectiva.

En diciembre de 2017, seis meses después de que Villafañe visitara el programa de Susana, Maradona logró que la fiscal María Paula Hertring las imputara a ambas por el delito de desobediencia, ya que en sus momento había conseguido una cautelar firmada por el juez Mariano Sohaner para que se abstuvieran de hacer referencia a su persona.

“Se rieron en la cara de un juez que les prohibió hablar de Diego Maradona, pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que ya es la segunda vez porque con Dieguito Fernando hizo exactamente lo mismo y se cagó en la Justicia”, había dicho entonces el ex futbolista sobre Susana, haciendo referencia también a la visita que Ojeda había hecho a su programa junto a su hijo menor en octubre de 2016.

Y continuó: “¿Entonces qué hacemos? ¿Justicia o un programa cómico? Lo lamento porque habrá muchos que les gustará Susana Giménez, pero a mí me gusta más la Justicia que Susana Giménez y que Claudia Villafañe. Si alguna vez le fallé a la Justicia, pagué. Por eso quiero que ellas también paguen, como pagué yo”.

Cabe recordar que el gran distanciamiento entre la diva y Maradona tuvo lugar en el año 2013, cuando Ojeda visitó el programa de Giménez por primera vez, pero por una medida interpuesta por Diego no pudo mostrar en cámara a su hijo. Desde entonces, aunque hubo algunos intentos de reconciliación, la relación no volvió a ser lo que era en aquellos años en los que ambos parecían inseparables y no paraban de reírse cada vez que estaba juntos.

