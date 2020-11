Sigue la guerra: Verónica Ojeda se burló del llanto de Rocío Oliva, preocupada por la salud de Diego Maradona

Un nuevo enfrentamiento entre Ojeda y Oliva

El 30 de octubre Diego Armando Maradona celebró sus 60 años en la cancha de Gimnasia y Esgrima de La Plata. El director técnico fue recibido por Claudio Tapia y Marcelo Tinelli, quienes le entregaron unos regalos. Sus seguidores se preocuparon porque vieron al ex campeón del mundo caminando con dificultad. Incluso, luego de un rato, regresó a su casa por recomendación médica.

La recepción a Maradona en su cumpleaños número 60

En el ciclo Polémica en el Bar le rindieron un homenaje emotivo en su cumpleaños. Mariano Iúdica charló con Rocío Oliva sobre su relación de noviazgo que duró seis años. La panelista contó divertidas anécdotas, aunque en un momento se quebró y expresó su angustia por la salud del Diez: “El único deseo que tengo es que esté bien. Hoy no lo vi tan bien. No vi al Diego que yo conozco. Me da tristeza”.

Luego, la joven señaló con total sinceridad en el clásico ciclo de América: “Mirá lo que voy a decir. Prefiero al Diego del año pasado, que se arme un quilombo en el cumpleaños, el Diego que baila, que canta. El que tiene color en la cara, prefiero a ese Diego”.

Rocío se quebró al hablar de la salud de Diego (Video: Polémica en el Bar, América)

En su cuenta oficial de Instagram, Verónica Ojeda compartió con sus seguidores unas historias con comentarios muy filosos dirigidos a Oliva, aunque prefirió no nombrarla. “Mis lágrimas jamás son de coco (cocodrilo), mis lágrimas son de felicidad o de tristeza total, harta de tanta pavada”, escribió en tono irónico. Luego, compartió una imagen con Dieguito Fernando con un fuerte mensaje: “Te mandamos un besito, estúpida”.

Verónica Ojeda escribió duros mensajes contra Rocío Oliva

Gianinna Maradona también expresó en Twitter su preocupación por la salud del ex astro de fútbol. Todo comenzó cuando un seguidor escribió un mensaje sobre su papá y ella decidió contestarle a corazón abierto. “Me duele ver a Diego así como estaba hoy, lo tienen dopado, no hay razón de ser para que alguien de 60 años lúcido y fuerte como él este así, caminando del brazo de alguien, ido, casi sin poder hablar, ojalá Gianinna Maradona y la gente que lo ama de verdad pueda sacarlo de este nuevo infierno”, señaló un usuario de la red social. “Me parte el alma”, le respondió la mamá de Benjamín Agüero.

Por otra parte, la hermana de Dalma Maradona le dedicó un emotivo mensaje al Diez por su cumpleaños número 60: “Desde la cuna hasta la eternidad... Mi gran confidente. El mejor cómplice. Desde que siempre le dé la mano a mamá, me ate los cordones antes de subir a una escalera mecánica hasta que acelere en las curvas y siempre baile hasta el amanecer. Disney y también neuropsiquiátricos. Tangos en vez de cuentos para dormir. Lo disfruté en cada etapa de mi vida, algunas veces más cerca que hoy pero menos lejos que mañana. Mi gran ejemplo de todo lo que sí y todo lo que no”,

Acompañando su mensaje con una foto de bebé junto con su padre en la cuna, Gianinna cerró: “A quien admiro, ayer hoy y siempre. Quien me enseñó a perdonar, a perdonarme. A perderme para volver a encontrarme y empezar de nuevo. Felices 60 al huracán que con 31 años me sigue llamando pompón. Mi escorpiano favorito, tan terco y real, el papá más auténtico del mundo que podía elegir para vivir esta vida. Es cierto que se ama hasta el final, que siempre se puede volver a empezar y que es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Gracias por enseñarme tanto. Abrazo nuestros defectos y virtudes. ¡Te celebro, te extraño y te amo para siempre! ¡Feliz cumpleaños pá!”.

