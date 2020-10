A pesar de la renuncia de su compañero, el público decidió que Laura Novoa siga en el Cantando 2020

Paula Trápani eliminada del Cantando 2020

Tras unos días de extrema tensión, Laura Novoa logró seguir en el Cantando 2020. En un duelo donde quedó sentenciada junto a Paula Trápani, la actriz pudo cosechar el 51 por ciento de los votos del público que le permitieron continuar en el certamen, pero ya sin su compañero Patricio Arellano, que minutos antes decidió renunciar en vivo.

Novoa había interpretado el tema de Poliladrón en la ronda homenajes de novelas de El Trece, pero su performance no había convencido para nada al jurado y, además, dejó al descubierto la mala relación que mantenía desde hacía unos días con su partenaire. De esta manera, Laura tendrá nuevo compañero en la próxima presentación tras la decisión de Arellano que al confirmar su salida dejó en claro que su decisión “no tiene nada que ver con la artista”.

Cachete Sierra, Laura Novoa y Paula Trápani habían quedado sentenciadas y el jurado salvó al ex Casi Ángeles luego de un intenso debate. Durante la gala del lunes se supo que la periodista y su compañero Augusto Buccafusco era una de las que corría el riesgo de quedar expulsada del certamen de canto, luego que se conociera el puntaje secreto de Oscar Mediavilla. “Me hubiera encantado seguir”, dijo la también conductora, una vez que se conoció el resultado.

En esta ronda, Paula había interpretado el tema era Todo cambia, de Hilda Lizarazu con Man-Ray, cortina de Montaña rusa hace 25 años. La periodista no tuvo lucimiento y el jurado se lo hizo saber cuando le tocó cantarla. “Paula, no estamos progresando, no estamos rompiendo barreras. Esta es la cuarta vez que estás aquí y deberíamos ver un progreso, estás como estancada", le dijo Nacha Guevara.

“Tenés una bonita voz que no sabés colocar, tenés que saber usarla. Yo lo entiendo porque ya lo pasé. Fue como cuatro o cinco mujeres cuando suben a un karaoke”, sostuvo Karina La Princesita. “Trápani, largando todo lo que tenés adentro”, fue la escueta devolución de Moria Casán devolución para una pareja que no terminó de convencer.

Recordemos que la estadía de la participante duró solo un mes. Había llegado para reemplazar a Florencia Torrente, que fue diagnosticada con coronavirus y luego quedó como una de las parejas titulares del certamen. En ese momento, la comunicadora se animó a “salir al toro” junto a Augusto Buccafusco. “Amo cantar. Soy comunicadora y creo que la música es también una forma de comunicación”, había señalado en ese entonces. En esa primera presentación y con solo dos días de ensayo, se animaron a interpretar el tango Malena y les fue muy bien.

En la actualidad, Paula Trápani se desempeña como panelista de Hay que ver, el ciclo de espectáculos que se emite por El Nueve con la conducción de José María Listorti y Denise Dumas.

