Patricio Giménez le respondió a Jorge Rial con una repudiable amenaza

La polémica se desató el sábado pasado, cuando Patricio Giménez publicó una serie de videos en su cuenta en Instagram desde La Mary, la mansión que posee su hermana, Susana Giménez, en Punta del Este. En las grabaciones, con un filtro que simulaba estar maquillado al igual que el famoso personaje El Guasón, el músico criticó con dureza al Gobierno Nacional y se refirió en duros términos a la situación económica y social de la Argentina, además de contar cómo esto lo afecta a nivel personal.

Jorge Rial escuchó con atención las palabras de Patricio y este lunes en Intrusos, el programa que conduce por América, dio su opinión sin pelos en la lengua. “Estás grande para decir pelotudeces. Acordate que estás en Punta del Este, en una mansión valuada en diez millones de dólares que se ganó Susana laburando. Él nada y desde la comodidad del exilio dorado, laburando de ‘hermano de’, opina sobre la Argentina. Tiene todo el derecho del mundo a opinar, pero hay una crítica desbordada, injusta, personal y política por algunas cosas que no se entienden”, dijo el periodista.

Y siguió: “Además de insultar al Presidente y a Cristina, habla de que no lo dejan ver a su mamá, que tiene cáncer. Te podés venir al país a ver a tu mamá, te fuiste con ella enferma, elegiste ir a rascarte los huevos en Punta y abandonar a tu mamá acá… También dice que no puede ver a su abuela de noventa y pico, ¿sabías que podía pasar algo y ahora te agarra la desesperación?”

Las declaraciones de Rial no pasaron desapercibidas para Patricio, quien nuevamente subió videos a su cuenta en Instagram con el filtro que imita a El Guasón. En esta oportunidad, no habló de la actualidad del país: se limitó a responderle al periodista. “Hola, yo otra vez. ¿Molesto?”, preguntó a modo de introducción, con una amplia sonrisa en su rostro, al igual que el personaje interpretado por Joaquin Phoenix, Jared Leto, Jack Nicholson, entre otros reconocidos actores.

Sin más preámbulos, pero con mucha ironía, Patricio expresó: “Che, Jorge Rial, no seas bol… El miércoles cumplo 45 años, no laburé nunca en mi vida, no hice nunca un carajo, no puedo ponerme a laburar ahora. ¿Qué voy a hacer? Sí, acepto un cargo político, puedo hacer un programa de chimentos, ser el conductor de un programa de chimentos y hablar mierda de la gente. Pero otra cosa no puedo hacer… ¿Qué voy a hacer? ¿Ponerme a estudiar ingeniería?”

Y realizó una repudiable amenaza contra el periodista: “Dale, Jorge, no seas malo, te mando un beso. Acordate que yo tenía una agencia de publicidad y trabajaba para BlackBerry, y muchos teléfonos tuyos los tengo yo”. El video finalizó con una prolongada risa. Sí, como la de El Guasón.

Patricio está pasando este momento tan particular para todo el mundo, atravesado por la pandemia del coronavirus, en La Mary, haciéndole compañía a Susana Giménez. Además, recientemente se unió al grupo Mercedes Sarrabayrouse, la hija de la conductora.

Mecha viajó en Buquebus el viernes pasado, después de que el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, confirmara que el país vecino no abrirá sus fronteras en la próxima temporada turística por la situación sanitaria. Llegó al predio de la compañía junto a su pareja , Joe Miranda, quien aseguró a un periodista de Farándula Show que “más adelante” se unirá a la familia en el país vecino.

