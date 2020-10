La conmovedora despedida a Raúl Portal de su hijo Gastón: “Andá tranquilo a seguir haciendo quilombo”

Gastón Portal

Minutos después de que se diera a conocer la triste noticia de la muerte de Raúl Portal, quien falleció este miércoles a la edad de 81 años, su hijo Gastón recurrió a las redes sociales para despedirlo. Y compartió una vieja foto de su infancia, en la que se lo veía sentado sobre el regazo del conductor.

“Chau viejo. Me tocó un padre único que entendió que para un hijo no hay nada mejor que tener un viejo niño. Gracias por eso y por haberme dedicado tanto tiempo de tu estrambótica vida. Andá a seguir haciendo quilombo a ese lugar en el que no creo pero es una buena idea”, escribió el productor junto a la imagen.

El posteo de Gastón Portal

