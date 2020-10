Marcelo Polino será el “embajador” de Masterchef Celebrity: “Estoy feliz de sumarme a este mega proyecto”

Marcelo Polino

MasterChef Celebrity, el reality culinario replicado en más de 50 países, comenzará este lunes por Telefe a las 22.30 horas con la conducción de Santiago del Moro. El ciclo contará con la participación de 16 personas famosas que, en medio de una pantalla saturada por la pandemia y desprovista de ficciones, apostará a retomar el éxito de Bake Off en la misma señal.

En las últimas horas se conoció que Marcelo Polino se unió al equipo de Telefe, tras varios años de estar trabajando con Marcelo Tinelli en el Bailando y reemplazar a Jorge Rial en la conducción de Intrusos. El destacado periodista de espectáculos será el embajador del programa en el nuevo magazine matutino conducido por Florencia Peña y participará en diferentes espacios del canal para revelar los entretelones del reality gastronómico. Su participación aportará todas las novedades acerca de la intimidad de los participantes, lo que ocurre cuando se apagan las cámaras o en los camarines.

MasterChef Celebrity se emitirá de lunes a jueves a las 22.30 y domingos a las 22, en lo que promete ser un nuevo round para la competencia en el prime time televisivo. El reality renovará la grilla de una televisión que, como consecuencia del actual momento pandémico, no ha contado con numerosos estrenos ni con grandes producciones durante 2020.

La publicación de Marcelo Polino

“Sofía Pachano cocina bárbaro, Iliana Calabró también. La Franchín (Analía) cocina muy bien. Pero si no está ese toque de amor, de afecto, se van a quedar ahí -advirtió Santiago Del Moro en una reciente entrevista con Teleshow -. Obviamente que hay chicos y chicas que cocinan mejor, pero después el reality te va jugando pasadas que son inesperadas. Todos parten de la misma línea”. Y serán evaluados por tres jurados: Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

Entre los 16 participantes reunidos en esta edición del certamen figuran el actor Federico Bal, Claudia Villafañe, Victoria Xipolitakis, El Polaco, Leticia Siciliani, Patricia Sosa, Iliana Calabró, el exfutbolista Turco García y la panelista Analía Franchín.

“Es un desafío que veo con mucha alegría. Estoy muy contenta, pero estoy en otra etapa de mi vida: ser mamá me cambió la vida. Me encantó que me hayan convocado y agradezco a quienes me llamaron para ofrecerme otros trabajos, como el Bailando, el Cantando. La cocina no es mi fuerte, pero me defiendo bastante por Salvi, porque le tengo que dar de comer o dar de comer. Está en una edad en la que está medio rebelde para comer, así que me las ingenio”, contó Victoria Xipolitakis, una de las participantes.

“Es momento de que conozcan a Vicky persona y no al personaje. El personaje me hizo muy feliz y lo adoro porque me divirtió y disfrutaba que me traten de bolu, y eso significaba que estaba dando alegría. Y a esta vida yo vine a dar alegría. Creo que todos la necesitamos. Yo (al personaje) lo amo, para mí la vida es una fiesta y yo creo que de eso se trata. Pero estoy en otra etapa: después de ser mamá, la vida me cambió un montón”, agregó la mediática.

SEGUÍ LEYENDO

Benjamín Vicuña reveló qué logra poner de muy mal humor a la China Suárez

Giselle Rímolo está cerca de recuperar la libertad, pero la espera una dura noticia fuera de prisión

La tremenda caída de Sofía Jujuy Jiménez mientras andaba en rollers: “Cuando te hacés la capa”