La tremenda caída de Sofía Jujuy Jiménez mientras andaba en rollers: “Cuando te hacés la capa”

El percance de Sofía Jujuy Jiménez





En las últimas horas, Sofía Jujuy Jiménez pasó un mal, pero a la vez divertido momento y decidió compartirlo en sus redes sociales. La modelo grabó su caída mientras andaba en rollers por la zona de Palermo, más precisamente en los alrededores de Plaza Serrano. La modelo presumió de su destreza y de sus habilidades, pero no terminó de la mejor manera. "Cuando te hacés la capa”, escribió en su publicación, y el video muestra su caída entre risas.

Jiménez captó el momento en que se cayó al asfalto, tras perder equilibrio, y lejos de ocultar ese trance lo subió en su cuenta de Instagram. A lo largo de la cuarentena, la ex pareja de Juan Martín Del Potro viene interactuando permanentemente con sus seguidores, a la espera de novedades respecto a su futuro laboral y en medio de esta difícil situación, Sofía realiza desopilantes publicaciones, ratificando que es uno de los personajes más queridos por los usuarios.

Otro de los momentos que subió a sus redes fue cuando el último viernes, la jujeña puso a lavar su ropa y, cuando la sacó, se llevó una sorpresa que su amigo, Alejo Lizzi, filmó. En esa oportunidad, la modelo en el lavarropas un buzo naranja con varias prendas blancas, que quedaron absolutamente teñidas de ese color. Al ver el resultado, la joven empezó a reírse por lo sucedido y comentó con resignación: “No, no, no. ¡Era la última tanda!”.

Sofía Jujuy Jiménez anduvo en rollers por la Plaza Serrano

En abril de este año, después de casi un año de novios, Sofía Jujuy Jiménez y Juan Martín del Potro decidieron terminar su relación. Lo determinaron durante los días la convivencia durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en la Argentina desde el 20 de marzo.

“No hubo algo puntual, no sé qué pasó. Fue una decisión conjunto, tampoco importa quién tomó una decisión. Nos agarra la cuarentena y dijimos: ‘¿qué está pasando?’”, contó la modelo que abandonó el hogar que compartían antes de Semana Santa. Si bien siguieron comunicándose telefónicamente durante unos días, dos semanas después pusieron punto final y no volvieron a tener contacto alguno.

Desde entonces, Sofía también utiliza sus redes sociales para compartir distintas reflexiones sobre cómo transita el aislamiento, que ya lleva más de seis meses. La semana pasada, Jujuy sorprendió con un video a puro llanto en sus historias de Instragram, y luego contó el particular motivo por el que se mostró con las lágrimas a flor de piel.

Primero se la pudo ver en silencio, tapada con un acolchado en su cama, y con el reflejo del televisor en su rostro y los ojos brillosos. Después aclaró: “No entienden la película que acabo de ver, directo al corazón y no me importa salir llorando”. El título del film que la conmovió era Me, before you (Yo antes de ti), un drama romántico protagonizado por Emilia Clarke y Sam Claflin.

