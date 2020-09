Los famosos dedicaron emotivos mensajes en las redes sociales por la muerte de Quino

En las redes, recordaron con cariño al querido maestro

Una noticia generó una enorme dolor entre los argentinos: murió a los 88 años Joaquín Salvador Lavado Tejón, más conocido como Quino. El popular humorista gráfico e historietista argentino dejó una huella imborrable con su obra artística que constituye una parte fundamental de la historieta argentina.

“Se murió Quino. Toda la gente buena en el país y en el mundo, lo llorará”, escribió Daniel Divinsky, su ex editor para confirmar la triste noticia. El ilustrador quedará en el corazón de muchas generaciones de la Argentina y el mundo por sus inolvidables personajes, como Mafalda, Felipe, Guille, Susanita y Miguelito, entre otros.

En las redes sociales, figuras del mundo del espectáculo, la cultura, el deporte y la política expresaron su dolor por la partida de Quino y lo recordaron con cariño. “Quino, ¡muchas gracias! Abrazo a tu familia”, escribió Verónica Lozano. Mientras que Manu Ginobili señaló: “¡Qué genio este tipo! ¡Solo gracias!”.

La actriz Victoria Onetto destacó la importante carrera del dibujante: “Adiós al humorista gráfico e historietista argentino, Quino. El creador de Mafalda: icónico personaje que se ha vuelto popular en nuestro país. Construyó personajes simples, preocupados por la política mundial, ahondando en la miseria y el absurdo de la condición humana”.

Quino toca la escultura de Mafalda durante la ceremonia del parque de San Francisco en Oviedo (Reuters)

Algunos famosos compartieron las ilustraciones del artista para recordarlo a través de su arte y de su particular humor, como el Chino Darín, quien afirmó: “Se fue Quino y nos dejó de todo. Que en paz descanse maestro. Gracias. Atte. el Humor y la Conciencia”. Por su parte, Facundo Arana manifestó: “Hasta Siempre... Buen viaje, Quino del Alma..”.

El Chino Darín publicó una ilustración del papá de Mafalda

A través de su cuenta oficial de Twitter, Luciana Salazar afirmó: “Pocas personas marcaron con su arte a tantas generaciones. Una vez dijo: ‘Mafalda no me abandona, porque aquellos dramas sociales siguen vigentes...' Que su obra nos haga reflexionar y preguntarnos por qué seguimos atravesando los mismos problemas”.

Liniers despidió a su colega con una emotiva fotografía

El dibujante Liniers compartió en Instagram una foto emotiva con su colega y escribió: “Gracias, Maestro”. Mientras que Miguel Rep publicó una ilustración de Quino siendo llevado por pájaros, con la leyenda: “Lo intuíamos... el verdadero Principito era Quino”. Además, afirmó: “Se fue mi segundo papá. Gracias por todo #Quino (1932-2020)”.

La bella ilustración de Miguel Rep para despedirse de su "segundo papá"

Julieta Díaz le expresó todo su cariño: “Te amamos y agradecemos por siempre”. Mientras que el productor y director teatral Ricky Pashkus aseguró: “Chau #Quino. Genio, que al partir dejarás hijas e hijos... criaturas, que vivirán eternamente. El arte popular en su máxima expresión”. Por su parte, la escritora Florencia Etcheves opinó: “Se murió el tipo que mejor nos entendió como sociedad. Gracias, maestro”. El neurólogo Facundo Manes agregó: “Adiós a una de las mentes (y de los corazones) más brillantes de nuestro país. ¡Gracias por todo, Maestro!”.

La Asociación Argentina de Actores también recordó al dibujante por su extensa trayectoria y su valioso aporte: “Su obra perdurará en el tiempo y en la memoria. Mafalda, una de sus creaciones más populares, es todo un símbolo dentro de la cultura argentina. A través del humor y de sus personajes ha realizado profundos análisis sobre la sociedad, el poder y la condición humana. QEPD”.

Del ámbito de la política, Santiago Cafiero homenajeó al querido artista: “Gracias Quino. Por el arte y el compromiso. Tu inmensa obra estará siempre presente en la historia argentina y en la memoria colectiva de quienes la disfrutamos. Hasta siempre, maestro”. Por su parte, Nicolás del Caño afirmó: “¡Adiós Quino! Gracias por tanto. El espíritu crítico de Mafalda nos enseñó a miles a no conformarnos”.

Por último, Victoria Donda escribió: “Siempre he acompañado las causas de derechos humanos en general, y la de los derechos humanos de las mujeres en particular. Te vamos a extrañar Quino. Tu partida nos llena de tristeza. Y Héctor Lombardi aseguró: “Murió el mejor, el más lindo, el más bueno, el más sensible. El que nos acompañó toda la vida. Murió Quino”.

