Horacio Cabak y Mariano Iudica tuvieron un fuerte y acalorado cruce en Polémica en el bar por la cuarentena

Desde que comenzó el aislamiento social obligatorio, (el domingo 20 se cumplieron 6 meses), el humor de la gente fue cambiante. Al principio hubo acatamiento casi total, las personas no salían de sus hogares, pero a medida que las semanas fueron pasando, todo cambió. En mayor medida, la necesidad de salir a trabajar fue la punta de lanza como cuestionamiento al DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) presidencial. Luego se puso sobre la mesa la posibilidad de visitar a los seres queridos, sobre todo a las personas de la tercera edad, que quedaron excluidas y sin la posibilidad de tener contacto con nadie por ser personas de riesgo.

Cansado de algunas de las medidas del gobierno, el martes 22, Horacio Cabak se descargó en Twitter. “¿Se dieron cuenta de que hace seis meses que estamos pidiendo permiso casi hasta para ir a cagar?”, comenzó y continuó con ironía: “¿Ya te descargaste la aplicación CagAr? Según tu DNI fijate que día te toca”. Inmediatamente sus palabras tomaron tal repercusión, que fue una de las tendencias en las redes sociales.

A la noche, cuando la discusió en las redes fue bajando, volvió a subir en Polémica en el bar, el programa de América. El conductor, Mariano Iudica, le cuestionó sus dichos y comenzó un acalorado ida y vuelta. Cabak intentó explicarle lo que había dicho a la tarde, pero enseguida el conductor: “No se puede comparar porque esto es, lo más simple es la palabra ‘guerra’. En la guerra tenés que pedir permiso para salir”, comentó y Horacio le retrucó: “Pero si hace 6 meses que estamos pidiendo permiso para todo”. “Y si, si no terminó todavía”, volvió a interrumpir Mariano.

En la otra vereda, el panelista del programa le recalcó: “No solo no terminó, sino que esto va a durar. ¿Vamos a estar un año más pidiendo permiso para todo o nos acostumbramos a hacer cosas con cuidados?”. Enseguida recibió respuesta para esa pregunta: “Pero si no sucede, Horacio, si no hay responsabilidad hay que pedir los permisos”. En la otra punta, el ex modelo le intentó explicar: “Lo que estoy diciendo es que nos estamos acostumbrando mansamente a que cada vez hay que pedir un permiso nuevo y hay alguien que decide en nombre de todos nosotros”.

En otro fragmento, Cabak hizo referencia a que no puede ver a sus padres. A que sus hijos no pueden ver a sus abuelos cuando, con los protocolos de rigor, dice que se podría llevar adelante. Hizo hincapié en su caso, que dice tener un patio grande, en el que los puede recibir estando al aire libre y distanciados. Además, que cada uno tendría que cuidarse así mismo mientras sigue con su vida cotidiana. En ese momento, el conductor fue drástico: “¡Entonces que no hay policías! Si la gente no tiene que salir a robar, porque está mal”. A esto le contestó: “¿Vos comparás que un tipo salga a robar a que yo le de permiso a mi viejo para que entren al jardín de mi casa?”.

En el medio, se metió Gastón Recondo para contarle que en gran parte del mundo no se vive con las mismas restricciones que en la Argentina. Acto seguido, Iúdica le retrucó con que en Inglaterra están poniendo multas. Enseguida el periodista le aclaró que eso es para las personas que no respetan los protocolos y andan sin barbijos en lugares cerrados y públicos, pero que en el país ya abrió todo; las oficinas, las escuelas y hasta volvieron los deportes.

Cuando el tema ya estaba ingresando a temas complejos, el conductor dio por cerrado el tema: “Te están cuidando a tu papá, boludo. Te está cuidando el Estado”.

