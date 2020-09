Camila Manes estrenó el video de su tema “De a poquito”, en el que intenta conquistar a Fede Bal

Camila Manes - De a poquito





Camila Manes estrenó su primer video clip, de su tema “De a poquito”, en el que está acompañada por una figura de lujo: Fede Bal. La joven cantante de 21 años, que en este 2020 se posicionó como una de las artistas más escuchadas en radio y plataformas digitales, contó que en breve también se presentará en vivo a través de recitales vía streaming.

“La idea de convocar a Fede nos pareció muy buena porque es muy talentoso. Tiene mucho carisma, es muy buena onda y respetuoso. Además me ayudó muchísimo y no me arrepiento de la elección de él como coprotagonista. Fue mi primera vez actuando frente a cámara, debo reconocer que estaba un poco nerviosa, y el estuvo ahí todo el tiempo apoyándome. Es una gran persona y muy profesional, aportó mucho en ideas”, dijo Manes a Teleshow .

Además contó que los primeros encuentros con el actor fueron a través de videollamadas. “Hicimos reuniones virtuales , fuimos preparando todo e hicimos una linda relación. Nos conocimos a través de las pantallas del teléfono y, cuando nos vimos cara a cara, pegamos buena onda de inmediato".

“De a poquito cuenta una historia basada entre dos amigos, uno se le declara al otro y surge esa incertidumbre si aceptar o no. Cuando primero hay una relación de amistad entre dos personas, por ahí no la querés arruinar para dar otro paso. Pero de a poquito se van conociendo y finalmente terminan como novios”, relató Camila sobre su clip.

Camila Manes y Fede Bal

“Lograr el video fue un proceso de varias reuniones virtuales, por los tiempos que corren. Tuvimos que adaptarnos a todo esto nuevo. Pero más allá de las dificultades, conseguimos el resultado que esperábamos. La cuarentena tampoco nos detuvo para seguir componiendo, vocalizando y para terminar el primer disco”, agregó.

Para la joven artista lo más difícil de estos tiempos fue “matar la ansiedad”. "Estoy comiendo muchísimo chocolate, helado para canalizar. Igual, creo que me hace peor porque me agarra el doble de adrenalina. Tengo insomnio pensando en todo lo que logramos y en todo lo que está por venir en adelante”, dijo. Y agregó: “Estoy muy contenta del trabajo humano y profesional que se hizo, del resultado final y de mi primera canción inédita, que quiero que la gente pueda disfrutar con la misma emoción con que lo hacemos nosotros”.

La cantante también contó cómo fue llevar el proceso de trabajo durante el aislamiento. “Me la paso cantando por toda la casa, mis padres ya no me soportan, aunque también, estoy dedicada a la facultad (estudia Derecho), a hacer danzas, vocalizar y estar detrás de los detalles del lanzamiento, y eso me ayuda a regular la energía”.

Sin embargo estos meses le sirvieron a Camila para entrar en un proceso creativo. “Compuse un montón durante esta pandemia, de hecho terminé el disco. Creo que a todos nos ayudó mucho a compartir con nuestros seres queridos y, en mi caso, también, me conectó con la meditación, que ayuda mucho no solo a mi persona sino a la artista. El ir cumpliendo cada cosa que nos proponemos, me motiva también porque soy muy perfeccionista, aunque no creo que exista la perfección absoluta”.

Camila Manes

“Extraño mucho hacer shows, estar en el escenario. La presentación de este tema lo íbamos a hacer con la banda, en marzo, en la localidad de Dolores pero se canceló horas antes porque decretaron la cuarentena. Así que, en todo este tiempo, seguimos trabajando para sacarlo ahora de esta manera especial. Tengo muchas ganas de volver a pisar un escenario, muchos seguidores que viven en el interior y que es un público que me viene dando mucho cariño”, compartió la líder pop.

Finalmente Camila contó que le sorprende el crecimiento que tuvo en las redes sociales. "Es como un poco shockeante, pero de forma agradable. Uno proyecta como artista que la gente se pueda sentirse parte y las redes, son una forma de conocer la recepción. Yo siempre respondo todos los mensajitos para devolver ese amor y cariño. Me ayudan a motivarme y a componer historias cada vez más profundas”.

SEGUÍ LEYENDO

Se conoció quién es la mujer que aparece junto a Benjamín Vicuña en las fotos que se filtraron desde Chile

Fátima Florez habló de su frustrado regreso al “Cantando 2020”: “Por ser mujer se me castiga”