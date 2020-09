El conmovedor mensaje de Sebastián Estevanez luego de sufrir una quemadura de rostro: “Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida”

Sebastián Estevanez

Hace poco más de dos semanas, Sebastián Estevanez sufrió un terrible accidente doméstico, cuando intentando prender una fogata le explotó un bidón de alcohol en las manos. “Fue todo muy rápido, enseguida se me prendió fuego la cara y el cuello”, le contó el actor a Teleshow después de haber sido asistido por los médicos, dejando en claro que lo peor ya había pasado.

Pero lo cierto es que, desde ese momento, Sebastián no había vuelto a recurrir a sus redes sociales, por lo cual sus seguidores estaba muy preocupados. Es por eso que, en la tarde del jueves, decidió hacer un posteo en su cuenta de Instagram para contar cómo seguía su recuperación. “¡Hola! Agradezco a mi familia, amigos y quienes me enviaron mensajes y me llamaron por teléfono en uno de los momentos más difíciles de mi vida”, comenzó diciendo el actor.

Y continuó explicando, exactamente, qué era lo que le había sucedido: “Tuve un accidente doméstico hace 18 días en el cual me explotó un bidón de alcohol cuando quería encender el fuego. Se me prendió fuego la cara, el cuello y la mano. Por suerte no le pasó nada a mis hijos ni a Ivana y estoy cada día mejor”.

Estevanez, quien durante este período estuvo siendo atendido por el doctor Gustavo Sampietro, le agradeció al médico que “estuvo todos los días” a su lado. Y festejó que, desde hace dos días, ya no tenía que tomar ni antibióticos ni analgésicos.

Desde el primer momento, Sebastián tuvo claro que su imprudencia podía haber generado una tragedia. Y por eso, su gran alivio fue saber que su esposa, Ivana Saccani, y sus tres hijos, Francesca, Benicio y Valentino, no habían sufrido daño alguno. Sin embargo, el actor no puede dejar de lamentarse por lo sucedido.

“La leña estaba húmeda. Y, como no agarraba, me mandé la cagada de usar alcohol”, había contado Estevanez. Inmediatamente, el bidón que llevaba en la mano explotó, causándole serias quemaduras. En ese momento, su mujer se encargó de llamar a una ambulancia, ya que el actor estaba padeciendo un dolor insoportable. Y los médicos que llegaron a su domicilio fueron los encargados de practicarle las primeras curaciones.

Sin embargo, Sebastián deberá realizar un largo tratamiento con cremas regeneradoras, para tratar de recuperar las zonas afectadas de su piel. Porque, si bien su salud ya no está en peligro, para un actor la cuestión estética es fundamental. Y más, para uno que como él suele interpretar el rol de galán.

Hasta antes de que se declarara la pademia del coronavirus, Estevanez estaba trabajando en la tira Separadas, por El Trece, dónde encarnaba a Miguel Cardozo, el personaje que enamoraba al de la viuda Clara Rivero, interpretada por Mónica Antonópulus. Y su historia de amor había comenzado a encaminarse, cuando por orden de la Asociación Argentina de Actores se suspendieron las grabaciones, que luego Pol-ka decidió dar por terminadas.

Desde entonces, Sebastián se refugió en su hogar, desde dónde solía compartir sus momentos en familia a través de sus redes sociales. Sin embargo, en el afán querer disfrutar del calor del fuego junto a los suyos, cometió un descuido que preocupó a todos sus seres queridos. Y es por eso que, hoy, intenta llevarles tranquilidad asegurándoles que cada día está un poco mejor.

