Se hicieron virales como “la pareja del Mundial” y ahora son una familia instagramer que hace humor con sus historias de cuarentena

Jero Freixas, Jose de Cabo, Rita y Ramón son una familia instagramer

Se conocieron hace 15 años en los pasillos de la Universidad del Salvador cuando ambos estudiaban arte dramático y fue un flechazo. Ella se graduó pero él apenas cursó hasta segundo año de la licenciatura y su vida transcurrió bastante alejado de los escenarios y la televisión, que era lo que más anhelaba.

“Hacía castings pero nunca me llamaban. No podía lograr ser actor. Es un mundo que para entrar en la tele tenés que tener un contacto. Los representantes si no sos nadie no te dan bola y si conseguís a alguno te represente como tiene a miles de actores se les complica conseguirte algún papel”, admitió Infobae Jero Freixas, quien “para despuntar el vicio” y continuar ligado de alguna manera a la actuación montó su propia escuela de teatro con la ayuda de pareja, Jose de Cabo.

Mientras sus noches transcurrían dando clases, de día se ganaba la vida trabajando como cadete. No era lo que había soñado, pero tenía un sueldo fijo, obra social y el dinero necesario para solventar su proyecto. “Escribía las obras para las muestras y cuando faltaba algún alumno toma su lugar”, recordó Jero. Fue la forma que encontró para seguir vinculado al ambiente pero siempre a la espera de esa gran oportunidad de trascender el anonimato, que finalmente llegó en 2016.

“Ese año, un amigo me muestra el video de Instagram de un humorista. Yo estaba muy alejado de las redes en ese momento y no entendía muy bien de qué se trataba. Pero me sorprendió que tenía un montón de seguidores y miles de reproducciones”, contó Jero. Y se dijo a sí mismo: “Yo tengo que hacer eso y mostrar mi laburo”.

Así fue como empezó a hacer humor sobre la vida en pareja de manera improvisada pero siempre con la ayuda incondicional de Jose, que inicialmente se encargaba de filmar. Pero luego se animó a hacer algunas participaciones hasta que llegó su momento triunfal al protagonizar junto a Jero un video durante el Mundial del 2018; que los lanzó a la fama.

El video, que tiene 3 minutos de duración, muestra a un matrimonio que discute porque él no quiere ir al casamiento del primo de ella porque prefiere ver un partido de la Copa del Mundo, a pesar que no jugaba Argentina. “Ojalá se le cague lloviendo”, le desea a la pareja. Esa y otras desopilantes frases hizo que el video se enviara a través de distintos grupos de WhatsApp y llegar a los jugadores de fútbol, quienes también lo compartieron en sus redes sociales.

“Cuando fue lo del video viral teníamos 30 mil seguidores. Veníamos creciendo lentamente y con mucho esfuerzo. No esperábamos que fuera algo a nivel mundial y que se haya viralizado de esa manera. Llegó hasta Dubai... Incluso me contaron que hasta lo vieron con subtítulos en chino y alemán”, detalló Jero visiblemente emocionado por semejante logro.

La pareja de instagramers coincide en que “los videos de fútbol son los que más se viralizan” pero admiten que “los videos de cuarentena también nos rindieron”. El fútbol y la pareja es otro de los recursos que más le gustan a sus seguidores y así lo explicó Jero: “El video en el que quería hacer a Rita (su hija, hoy de cuatro años) fanática de Independiente fue uno de los que más nos garpó”, recordó.

Jero Freixas y Jose de Cabo 2

Con una familia ya consolida y dos hijos (también tienen a Ramón de 1 año y medio), los pequeños también se animan a la actuación de manera sorpresiva y espontánea. “Mi familia es un gran elenco”, bromea Jero. “Nos salieron dos personajes. Rita se divierte mucho con sus intervenciones y después se mata de la risa mirando los video de Youtube en la tele”, relató Jose.

A Rita y a Ramón les fascina aparecer el cámara y ya están acostumbrados a posar para las selfies cuando alguien los reconoce por la calle. Ella ya entiende de seguidores, de redes sociales y de likes y sus padres no descartan que un futuro no tan lejano se convierta en su competencia. “Mucha gente nos pregunta cuándo va a tener su propia cuenta de Instagram”, confiesan.

Mientras tanto, el carisma y la espontaneidad de Rita ayuda a sus padres a seguir cautivando followers. Y gracias a que ya tienen 350 mil seguidores, un productor les propuso llevar su vida cotidiana al teatro y hacer un show por streaming, que se transmitirá este sábado 12.

“Para empezar haremos esa primera función. La venta viene recontra bien y es posible que sumemos algunas más”, se alegraron. La obra, llamada “Una pareja real” fue grabada en un estudio a 4 cámaras y estará disponible desde las 22 horas de Argentina.

“Se pasa un link y la gente tiene 24 horas para verla donde quiera y con quien quiera”, contaron Jero y Jose, quienes se dedicarán a hacer durante un poco más de una hora a lo que mejor les sale: hacer reír... y más en tiempos de cuarentena.

