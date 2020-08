Las pruebas que vincularían a Jimena Barón con su ex Mauro Caiazza

Jimena Barón y Mauro Caiazza estuvieron de novios entre 2018 y 2019

El presente de Jimena Barón es una incógnita absoluta. En medio de la cuarentena se mudó a la casa de Daniel Osvaldo para pasar el encierro junto a él y el hijo que tienen en común, Morrison. Pero convivieron tan solo dos meses y, de un momento a otro, ella dejó de realizar publicaciones en sus redes sociales y alertó a sus seguidores que algo había sucedido.

Los rumores de una nueva ruptura no tardaron en comenzar a circular pero poco se supo de ella después de aquel episodio. Lo cierto es que la actriz y cantante regresó a su departamento y, cuando fue interceptada en la calle por un cronista de la revista Paparazzi, se limitó a decir: “Estoy bien, no se preocupen. Por suerte, no tengo ningún problema familiar. No hablé (con Osvaldo), no hay ningún lío. A veces es lo que arman pero no hay ningún lío”.

Hace dos semanas publicó en su cuenta en Snapchat una selfie en la que se la puede ver luciendo una remera de su popular canción “La Cobra”. Sin embargo, no emitió palabra sobre su situación sentimental ni el motivo de su sorpresivo alejamiento de las redes.

Ahora bien, la panelista de Bendita Vicky Braier, conocida en las redes como Juariu, publicó algunas pruebas que supuestamente vinculan a Barón con Mauro Caiazza, el bailarín con quien estuvo en pareja entre 2018 y 2019.

La primera prueba es un video que publicó el propio Caiazza en su cuenta en Instagram. Allí se lo puede ver caminando por la calle mientras alguien lo filma, cuando una vecina le grita desaforadamente: “¡Vamos, carajo, vamos!” El bailarín mira a cámara, sorprendido, mientras de fondo se escucha la risa de una mujer. Según la panelista de Bendita, esa risa pertenecería nada más y nada menos que a Jimena, y el grito sería el festejo de una fan por la supuesta reconciliación.

El video de Mauro Caiazza en el que estaría junto a Jimena Barón (Video: Instagram @maurocaiazza)

Pero eso no es todo. El bailarín subió otro video en el que se lo ve jugando con un pequeño caracol y también aparece en escena la mano de una mujer. Lo llamativo de esta publicación es que Caracol era el apodo que le había puesto Marcelo Tinelli en el Bailando cuando comenzaba su romance con Barón, a modo de broma por su “lentitud” para animarse avanzar en la relación. En diferentes ocasiones, la actriz también se ha referido a él de esa manera, siempre con humor.

El caracol: la prueba que supuestamente une a Caiazza con Barón (Foto: Instagram @Juariu)

Y hay un detalle menor, pero prueba al fin, que también descubrió la panelista de Bendita. En una story reciente, Caiazza publicó una foto tomando una sopa: casualmente, el plato en el que se especializa Barón. Además, le agregó perejil, el ingrediente que la artista suele agregarle a sus sopas.

La sopa con perejil de Mauro Caiazza: una especialidad de Jimena Barón (Foto: Instagram @maurocaiazza)

Barón y Caiazza se conocieron en el 2018 en el Bailando y mantuvieron una relación a lo largo de un año. En agosto del 2019 ella publicó un extenso descargo en sus redes sociales para explicar los motivos de la separación: “Es una decisión que tomamos con Mauro, son unos días especiales para mí, que estoy sensible. No hay ningún detalle, obviamente, porque son cosas de la pareja, íntimas y hay un amor, un respeto y un cariño infinitos. Por eso él está por subir un video, no sé si ya lo subió. Acordamos esto por lo que se generó… Mucha gente nos sigue y como que seguía lo que pasaba con la pareja. Es raro no hacerlos parte y contar un poco esto, y frenar la mierda que se vaya a decir. No hay nada extraño, simplemente un desencuentro”.

